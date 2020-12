Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali: Morata titolare, Gomez in panchina

Le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta: Morata torna titolare, dentro anche McKennie e Arthur. Dea senza il 'Papu', Malinovskyi dal 1'.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, C. Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

Non solo il match tra e nel turno infrasettimanale. A , infatti, la di Pirlo ospita l' di Gasperini per un match che promette spettacolo: bianconeri decisi a distanziare i nerazzurri in classifica, mentre gli ospiti vogliono avvicinarsi a Madama.

Pirlo sceglie una mediana di qualità con Bentancur e Arthur, McKennie parte da destra, Chiesa a sinistra. Di punta torna Morata dal 1' al fianco di Cristiano Ronaldo.

Dea senza il 'Papu Gomez', in panchina, mentre Toloi finisce in tribuna per un problema all'adduttore: Malinovskyi e Pessina a sostegno di Duvan Zapata, in difesa Djimsiti, Romero e Palomino.