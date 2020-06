Emergenza Juve a sinistra: infortunio per De Sciglio, Danilo espulso

Guai per Sarri sull'out difensivo di sinistra: problema muscolare per De Sciglio durante Bologna-Juve, Danilo espulso. E Alex Sandro è già ai box.

Dopo Alex Sandro e Khedira, la perde anche Mattia De Sciglio. Emergenza vera per i bianconeri, col terzino ex ko durante il match di . E come se non bastasse il suo sostituto Danilo si fa espellere da Rocchi, aumentando i problemi per Sarri.

Nella ripresa, in occasione di una copertura sul fondo, De Sciglio accusa un problema muscolare dietro la coscia che lo costringe ad alzare bandiera bianca. Smorfia di dolore, poi il laterale si siede sul prato del 'Dall'Ara' e chiede la sostituzione: dentro Danilo, che rimedia due ammonizioni nel giro di pochi minuti lasciando la in 10 e il binario di sinistra senza un padrone.

Per De Sciglio, terzo guaio fisico stagionale dopo quelli di fine agosto (bicipite femorale, quasi 2 mesi di stop) e metà gennaio (adduttori, 20 giorni). Le sue condizioni, andranno valutate nelle prossime ore.

Sarri, adesso, sulle fasce di difesa dovrà inventarsi una soluzione per sopperire alle assenze: Alex Sandro infortunato, Danilo squalificato e - come detto - in infermeria anche De Sciglio. Al momento, le opzioni a disposizione sono Cuadrado a destra e l'adattamento di Matuidi sull'out mancino.

Corsie esterne a parte, il reparto arretrato della Juve risulta falcidiato dagli infortuni: oltre ai terzini, sono ai box anche Demiral e Chiellini. E il calendario incombe.