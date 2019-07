Juventus-Inter: dove vederla in tv e streaming

Juventus e Inter di scena in International Champions Cup: tutte le info sulla partita, dalle formazioni a come vedere il match in tv e streaming.

Piccolo antipasto di quello che potrebbe essere lo scontro Scudetto della nuova stagione: e pronte a sfidarsi nell'International Champions Cup, competizione divenuta un classico dell'estate pallonara.

Grande curiosità per lo scontro tra due tecnici tornati in dopo l'esperienza al : da un lato Maurizio Sarri, dall'altro Antonio Conte che proverà a dare un dispiacere alla sua ex squadra, guidata dal 2011 al 2014 quando i bianconeri si laurearono campioni d'Italia per tre volte di fila.

'Madama' dovrà dimostrare di aver dimenticato il rocambolesco ko subìto contro il domenica: dopo essere passata in vantaggio grazie alle reti di Higuain e Ronaldo, la Juventus è stata rimontata da Lucas Moura e Kane, autore di un goal pazzesco da centrocampo proprio allo scadere dopo un pallone perso in malo modo da Rabiot.

Stesso discorso valido anche per l'Inter, battuta dal in un match reso parecchio complicato dall'assenza di attaccanti di primo livello tra i nerazzurri, schieratisi con Longo ed Esposito dal primo minuto.

Il derby d'Italia è dunque pronto ad accendersi nel suggestivo scenario di Nanchino in , quartier generale di Suning: i nerazzurri giocheranno, in un certo qual modo, in 'casa' davanti a tantissimi tifosi entusiasti.

In questo articolo trovate tutte le informazioni necessarie su Juventus-Inter: dalle formazioni che scenderanno in campo alle indicazioni su come guardare la partita in tv e streaming.

JUVE-INTER: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Juventus-Inter DATA 24 luglio 2019, ore 13.30 (italiane) DOVE Nanjing Olympic Sports Center Gymnasium, Nanchino ARBITRO Zhang (Cina) TV Sportitalia STREAMING www.sportitalia.com

ORARIO JUVE-INTER

Juventus-Inter si giocherà mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 13.30 italiane nello stadio 'Nanjing Olympic Sports Center Gymnasium' di Nanchino in Cina. É la seconda uscita per entrambe le squadre in International Champions Cup.

Juventus-Inter sarà visibile in chiaro e in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), che trasmette anche tutte le altre gare del torneo essendosi aggiudicato i diritti validi per il territorio italiano.

In alternativa alla diretta televisiva, si potrà godere dello spettacolo di Juventus-Inter anche in diretta sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com) in modo assolutamente gratuito tramite smartphone, tablet e pc.

IN DIRETTA SU GOAL

Come sempre accade per le partite di cartello, Goal vi terrà costantemente aggiornati con la diretta di Juventus-Inter: aggiornamenti a partire dalla novità di formazione fino al racconto testuale delle emozioni provenienti dal campo di Nanchino, per non perdervi nemmeno un singolo dettaglio.

Sarri deciso a confermare il 4-3-3 per la sua seconda Juventus: Mandzukic terminale di riferimento con Bernardeschi e Ronaldo ad agire in posizione più esterna, Pjanic in cabina di regia con Emre Can e Rabiot mezzali. Verso la panchina De Ligt, in porta dovrebbe vedersi Szczesny dal 1'.

Per Conte i soliti problemi nel reparto avanzato, dove Longo ed Esposito sono gli unici attaccanti di ruolo a disposizione. Per questo motivo potrebbe essere provato Perisic da seconda punta. Dalbert dovrebbe trovare spazio sulla fascia sinistra, mentre Barella si gioca un posto con Gagliardini dal primo minuto.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic. All. Conte