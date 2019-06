International Champions Cup 2019: calendario, risultati, squadre e dove vederla in tv e streaming

Tutte le informazioni sull'International Champions Cup 2019: tra le squadre partecipanti anche Fiorentina, Inter, Juventus e Milan.

L'International Champions Cup 2019 sarà la sesta edizione del più grande torneo calcistico pre-stagionale al mondo. Si giocherà tra Europa, Nord America e Asia e potrà contare sulle partecipazione di 12 tra le più grandi squadre del pianeta.

L'International Champions Cup è diventata ormai la kermesse di riferimento della fase di pre-season per i principali campionati europei, con i club italiani spesso tra i principali protagonisti. Anche questa edizione vedrà una presenza massiccia dalla , il torneo più rappresentato: con , , e saranno quattro le squadre del nostro campionato impegnate in giro per il mondo nelle sfide dell'International Champions Cup.

In questa pagina tutte le informazioni più importanti sull'International Champions Cup 2019.

Come da tradizione, all'International Champions Cup 2019 parteciperanno 12 tra i più grandi club al mondo.

Chivas FIORENTINA INTER JUVENTUS MILAN

L' sarà rappresentata da Fiorentina, Inter, Juventus e Milan.

L'International Champions Cup 2019 sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, che si è aggiudicata i diritti per il territorio italiano. Sportitalia, visibile sul canale 60 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta tutte le partite della competizione, a partire da quelle delle squadre italiane impegnate nella competizione: Fiorentina, Inter, Juventus e Milan.

Il calendario ufficiale dell'International Champions Cup 2019 è stato svelato mercoledì 27 marzo: previste 18 partite che andranno in scena dal 16 luglio e il 10 agosto. Ad aprire i battenti sarà Fiorentina-Chivas, ultima sfida in programma invece il 'rewind' degli ottavi di Champions Atletico Madrid-Juventus.

CALENDARIO INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2019 17 lug 3:00 Fiorentina-Chivas - 18 lug 5:00 Arsenal-Bayern - 20 lug 13:30 -Inter - 20 lug 22:00 Benfica-Chivas - 21 lug 00:00 Arsenal-Fiorentina - 21 lug 2:00 Bayern-Real Madrid - 21 lug 13:30 Juventus-Tottenham - 24 lug 1:00 Real Madrid-Arsenal - 24 lug 3:00 Bayern-Milan - 24 lug 3:00 Chivas-Atletico Madrid - 24 lug 13:30 Juventus-Inter - 25 lug 2:00 Fiorentina-Benfica - 25 lug 13:30 Tottenham-Manchester United - 27 lug 1:30 Real Madrid-Atletico Madrid - 28 lug 21:00 Milan-Benfica - 3 ago 18:30 Manchester United-Milan - 4 ago 16:00 Tottenham-Inter - 10 ago 18:00 Atletico Madrid-Juventus -

Anche quest'anno l'International Champions Cup avrà portata globale e si svolgerà tra 15 sedi differenti dislocate tra tre continenti: Europa, Nord America e Asia. Il torneo si svolgerà prevalentemente su suolo americano, con ben 10 location scelte negli .

EUROPA: , Londra, Stoccolma

NORD AMERICA: Arlington, Boston, Charlotte, Chicago, Houston, Kansas City, Los Angeles, San Francisco, Tri State Area, Washington DC

ASIA: Shanghai, Singapore