Jean-Marc Bosman non voleva cambiare il calcio. Senza volerlo, ha reso più ricchi molti calciatori e i loro agenti, ma non ne ha tratto grande beneficio per sé. Non pensava di ribellarsi né di trascinare la sua squadra, l'RFC Liegi, la Federcalcio belga e la UEFA davanti alla Corte di giustizia europea.

Non voleva “regalare al calcio qualcosa di meraviglioso”, come dice oggi, e certo non pensava di pagarne il prezzo più alto. "Ho vissuto nel caos", ammette, tra alcol, debiti, depressione, un’accusa di violenza domestica e difficoltà economiche croniche. Ha cambiato il calcio, ma il calcio gli ha voltato le spalle "È triste, ma fin dall’inizio hanno voluto annientarmi. Sono stato ignorato. Ma ho capito che si paga un prezzo quando si sfida una struttura di potere consolidata", dice oggi.

Voleva solo continuare a giocare: nel 1990, scaduto il contratto con l’RFC Liegi, desiderava trasferirsi all’USL Dunkerque.

Bosman, centrocampista offensivo di 25 anni, era cresciuto nello Standard Liegi e aveva esordito lì da professionista. Nelle due stagioni precedenti aveva totalizzato solo 25 presenze in Prima Divisione con i rivali dell’RFC. Era sollevato: il suo contratto con l’RFC stava per scadere e gli ultimi mesi erano stati turbolenti. Aveva litigato con allenatore e dirigenza; il club gli offriva appena 850 euro al mese, un quarto del precedente stipendio. Era il 1990: 850 euro per un giocatore di alto livello nell’Europa occidentale? Per confronto, un operaio belga guadagnava circa 1.000 euro al mese. Poi arrivò un'offerta dall'USL Dunkerque, club di seconda divisione in Francia, appena oltre il confine. Per Bosman sembrava la scelta giusta.

Ma l’RFC Liegi pretese comunque un ingente trasferimento per cedere Bosman.

Ma l’RFC Liège non voleva cedere il suo numero 10 e pretese tra 600.000 e 800.000 euro per un giocatore con contratto scaduto e offerto il minimo salariale belga.

Il Dunkerque non pagò e il Liegi bloccò il trasferimento. Bosman allora rinunciò allo status di professionista, tornò dilettante e lasciò il Liegi. Per mantenersi in forma giocò prima in quinta divisione in Francia e, un anno dopo, in massima serie nel club della Réunion. Intanto, lo stesso Bosman ha citato in giudizio il suo ex club e la Federcalcio belga per danni.

Sul campo, la sua parentesi itinerante passò inosservata: trovò La Réunion sgradevole e, tornato in Belgio nel 1992, non riuscì a ottenere un nuovo contratto. La richiesta di disoccupazione fu respinta e fu costretto a vivere nel garage dei genitori.

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La sentenza Bosman divide il calcio in un 'prima' e un 'dopo'.

Già nel 1990, sentenze belghe avevano stabilito che il suo passaggio al Dunkerque doveva essere gratuito. Club e Federcalcio belga si opposero, e la UEFA sostenne che solo il calcio potesse giudicare se stesso. Ma il calcio aveva sottovalutato l’UE: i tribunali belgi e Bosman ricorsero alla Corte di giustizia europea, ottenendo una sentenza storica che garantiva ai giocatori professionisti la libera circolazione nell’UE.

Club e federazioni criticarono la proposta, temendo la fine del calcio. "L’Unione Europea vuole distruggere il calcio di club", disse Lennart Johansson, allora presidente UEFA. Sepp Blatter, allora segretario FIFA, aggiunse: "Lasceremo che i ricchi diventino ancora più ricchi senza dire nulla?"

Nonostante le loro proteste, nel dicembre 1995 arrivò la sentenza che divise il calcio in un “prima” e un “dopo”.

Prima della sentenza Bosman i calciatori non erano considerati dipendenti, ma di fatto proprietà dei club. Per trasferirsi serviva un’autorizzazione, anche dopo la scadenza del contratto. Dopo la sentenza, i giocatori poterono andare via a parametro zero. Il potere passò loro: i club dovettero rinnovare i contratti in anticipo e gli stipendi schizzarono in alto.

Prima, le società potevano chiedere un indennizzo alla scadenza; dopo, i giocatori senza contratto cambiavano squadra gratis e ricevevano bonus di ingaggio.

Prima i club fissavano trasferimenti e stipendi; dopo, al posto delle indennità, arrivarono ingaggi alle stelle e bonus di ingaggio sempre più alti.

Prima della sentenza Bosman molti giocatori guadagnavano appena sopra il salario minimo; dopo, anche atleti di livello medio nei campionati top sono diventati milionari.

Prima, ogni club poteva tesserare solo pochi stranieri: nei primi anni ’90, la maggior parte dei campionati europei ne consentiva appena tre. Dopo la sentenza, tale limite è caduto per i giocatori dell’UE, e in seguito dell’intera area UEFA. Il 26 dicembre 1999 il Chelsea FC è diventato il primo club di massima serie a schierare una formazione interamente straniera.

Intanto, lo stesso Bosman faticava a comprarsi un gelato.

Nel 1992, prima della sentenza Bosman, la Juventus pagò alla Sampdoria 17 milioni di euro per Vialli, allora il trasferimento più caro della storia. Diciotto mesi dopo la sentenza Bosman, l'Inter versò 26,5 milioni di euro al Barcellona per Ronaldo; vent'anni più tardi il PSG ne pagò 222 per Neymar, battendo ogni record.

La sentenza Bosman ha arricchito molti giocatori e spostato il potere verso gli spogliatoi. Allo stesso tempo, secondo Blatter, ha rafforzato il dominio dei cinque campionati principali: nella prima metà degli anni '90, prima della sentenza, poco meno dell'80% dei primi dieci del Pallone d'Oro giocava in quelle leghe; dopo Bosman, la percentuale è salita al 98%.

Lo stesso Bosman, però, non ne ha tratto vantaggio: "Tutti traggono beneficio da me. Dalla mia lotta. Solo io non ne ricavo nulla". Nel 1996 ha giocato altre sette partite con l’RSC Visé, in seconda divisione belga. Nel 1999, nove anni dopo l’inizio della sua battaglia legale e quattro dopo la sentenza, ricevette 780.000 euro di risarcimento per la carriera interrotta. I soldi finirono presto: "Non potevo nemmeno permettermi un gelato". Alcuni giocatori belgi – tra cui Frank Verlaat e Marc Wilmots, che grazie a lui avevano guadagnato una fortuna – gli donarono denaro per aiutarlo. Oggi riceve un'indennità mensile dal sindacato Fifpro. "Tutti conoscono la sentenza Bosman, ma nessuno conosce l'uomo", ripete. "Sono un uomo senza volto".

Il ribelle riluttante intraprenderebbe oggi un'altra battaglia legale? "Ho dato al calcio qualcosa di meraviglioso, ma non ho mai ricevuto riconoscimenti. Questo mi ha ferito di più", dice Bosman, "perciò no, non lo rifarei. Ho rinunciato a molto".