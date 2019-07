James Rodriguez al Napoli, il Real Madrid blocca tutto: vuole tenere il colombiano

Il Real Madrid avrebbe deciso di non cedere James Rodriguez, da tempo nel mirino del Napoli: decisivo il brutto infortunio di Asensio.

Colpo di scena dalla sul fronte James Rodriguez : la 'telenovela' di mercato potrebbe trovare la sua conclusione con la permanenza del trequartista colombiano al , che sembra aver deciso di non procedere con la cessione.

Secondo quanto riferito da 'AS', la dirigenza delle Merengues avrebbe deciso di trattenere James Rodriguez in seguito al brutto infortunio di Marco Asensio, che salterà buona parte della prossima stagione.

Decisivo anche il brutto ko in amichevole contro l' , un 7-3 che avrebbe fatto scattare ulteriori campanelli d'allarme nello staff tecnico di Zidane. Gelato dunque il , che attendeva ulteriori novità e che vantava una promessa fatta dallo stesso giocatore a Carlo Ancelotti.

Il club ha dunque informato James Rodriguez che non ha intenzione di cederlo: gli azzurri erano rimasti fermi sulla proposta di un prestito, mentre i Blancos pretendevano almeno 40 milioni da pagare in un'unica soluzione.

Poco gradita da Florentino Perez anche la soluzione Atletico Madrid, che ha già in rosa Marcos Llorente e un ex 'canterano' come Morata. La doppia frenata ha portato alla decisione finale di far restare alla corte di Zidane il trequartista colombiano, che è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo le vacanze.