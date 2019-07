Calciomercato Napoli, James Rodriguez si aggrega al Real Madrid in ritiro

James Rodriguez ha iniziato il suo precampionato con il Real Madrid dopo le vacanze: il Napoli continua però a sperare.

Il nome di James Rodriguez sembra destinato a restare ancora a lungo sulle prime pagine di calciomercato: il trequartista colombiano continua a essere un forte obiettivo del , ma intanto si è aggregato al dopo il rientro dalle vacanze.

Tramite una nota ufficiale il club spagnolo ha comunicato che James Rodriguez ha iniziato il suo precampionato in ritiro con il resto della squadra: nella foto pubblicata dai Blancos si vede infatti il giocatore al lavoro accanto a Casemiro e Militao, gli altri due sudamericani reduci dalla Copa America.

La situazione non si sblocca in casa Merengues: il Napoli non ha alzato la propria offerta e continua a chiedere il giocatore in prestito, mentre la dirigenza del Real Madrid non vorrebbe cedere il giocatore all' dopo Llorente e Mario Hermoso.

Dal canto suo lo stesso James sembra aver dato l'ok per la soluzione italiana: spunta infatti una promessa fatta a Carlo Ancelotti , ma il rebus di mercato resta ancora delicatissimo.