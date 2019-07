James Rodriguez al Napoli, c'è una promessa del giocatore ad Ancelotti

Il Napoli non perde d'occhio James Rodriguez che ha parlato con Carlo Ancelotti, rassicurandolo sulla sua volontà di arrivare in Italia.

Ancora un po' di giorni e tutto sarà chiaro: il saprà se avrà o meno acquistato Nicolas Pépé (l' è in pole) e se ci saranno novità per James Rodriguez, diventato improvvisamente più accessibile rispetto all'ivoriano del .

Il mondo si è completamente ribaltato nel giro di un paio di giorni: ora il colombiano - che oggi si aggregherà al gruppo dei 'Blancos' - appare come un obiettivo raggiungibile per mille motivi. E il più importante è un colloquio avuto con Carlo Ancelotti.

'Il Corriere dello Sport' che cita fonti provenienti dalla , assicura che la priorità del classe 1991 è rappresentata proprio dal Napoli: una volontà resa nota anche al tecnico di Reggiolo, con cui il rapporto è idilliaco dopo le stagioni passate insieme in e in al .

La recente debacle del nel derby con l'Atletico potrebbe rivelarsi un'alleata inaspettata per gli azzurri: la rissa e gli animi tesi dell'incontro di East Rutherford hanno gelato i contatti tra le due società, tanto che James Rodriguez non è più così vicino ai 'Colchoneros' come un tempo.

Florentino Perez - che pretende una cessione a titolo definitivo e non in prestito - preferirebbe cederlo al Napoli piuttosto che ai rivali cittadini in questo determinato momento storico, pur essendo a conoscenza della difficile situazione venutasi a creare a causa degli infortuni occorsi ad Asensio e Jovic.

Nella testa del presidente del Real è balenata l'idea di tenersi il talento di Cúcuta per evitare di mettere ulteriormente in difficoltà Zidane, contestato dai tifosi per i risultati non favorevoli che hanno aperto la stagione. Ma James Rodriguez ha in mente il Napoli e magari sarà accontentato.