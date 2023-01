Jackson non passa le visite mediche: salta il trasferimento al Bournemouth

Salta il trasferimento dell'attaccante senegalese in Premier League. Non supera le visite mediche con il Bournemouth e torna al Villarreal.

Il calciomercato rivela sempre sorprese continue e la sessione invernale di gennaio 2023 non fa eccezione.

L'ultimo protagonista di un clamoroso dietrofront è Nicolas Jackson, attaccante senegalese di proprietà del Villarreal.

Il calciatore aveva trovato l'accordo con il Bournemouth, ma al momento di svolgere le visite mediche sono sorti problemi.

Jackson non ha superato le visite mediche, spingendo il club che lo aveva pagato 22,5 milioni di sterline ad annullare il trasferimento.

Non un momento favorevole per il club inglese sul mercato. Oltre a incassare il no di Nicolò Zaniolo, i cherries ora vedono sfumare un altro rinforzo in attacco.

Non una buona notizia considerando soprattutto la situazione di classifica del Bournemouth, pienamente coinvolto nella lotta per evitare la retrocessione.