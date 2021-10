Italia-Spagna, le pagelle: Bonucci ingenuo, Di Lorenzo confuso

Male anche Barella. Chiesa e Chiellini gli unici azzurri a salvarsi. Nella Spagna brilla Ferran Torres, bene anche Oyarzabal e l'esordiente Gavi.

ITALIA

DONNARUMMA 5 - I fischi gli fanno perdere sicurezza, sfiora persino la papera.

DI LORENZO 4.5 - Non trova mai le distanze giuste, dalla sua parte gli iberici trovano sempre corridoi. Confuso.

BONUCCI 4 - Inutile l’ammonizione alla mezzora per proteste su un fallo in attacco. Ingenuo il gomito troppo largo. Errori di inesperienza. Paradossale.

BASTONI 4.5 - Responsabile per il goal del vantaggio spagnolo, poi sbanda con tutto il reparto.

EMERSON 5 - Tra i più presenti in fase offensiva, ma in copertura non c’è.

BARELLA 4.5 - Alcuni strappi dei suoi, però un po’ fini a loro stessi. Va molto sotto ritmo e finisce per essere contrariato e frustrato. (72' CALABRIA 6 - Fa ciò che può.)

JORGINHO 5.5 - Cerca di dare ordine con e senza palla, alzando il pressing sui primi portatori. Da solo, però, può poco. (64' PELLEGRINI 6.5 - Ha il merito di credere alla corsa di Chiesa.)

VERRATTI 5 - Rimane piuttosto ai margini, entra in partita solo per alcuni tratti. Meno di quanto avrebbe nelle corde. (58' LOCATELLI 5 - Entra troppo nervoso.)

CHIESA 7 - Scala le posizioni dell’attacco, non perde mai mordente e lucidità. Faro nel buio.

BERNARDESCHI 5 - Fuori contesto e fuori ruolo da punta, qualcosa di meglio da esterno destro. Troppo poco. (46' CHIELLINI 7 - Prova a suonare la carica. Ultimo baluardo.)

INSIGNE 5 - Più coinvolto da punta che da esterno, ma si divora due volte la chance dell’1-1. (58' KEAN 5.5 - Brutto approccio alla partita, un po' passivo.)

SPAGNA

UNAI SIMON 6 - Incerto coi piedi, va meglio con le mani.

AZPILICUETA 5.5 - Uscita palla mai troppo pulita e abbastanza in difficoltà nel contenimento delle accelerazioni di Chiesa. Il più in difficoltà dei suoi.

LAPORTE 6.5 - Alcune incertezze sul finale di primo tempo, ma poi torna a guidare la linea senza patemi.

PAU TORRES 5 - Una gestione sventurata di un pallone riaprte e mette a rischio una partita quasi dominata dalla sua squadra.

MARCOS ALONSO 6.5 - Spinta costante senza perdere l’equilibrio, facilitato dalla pochezza azzurra da quella parte.

KOKE 6.5 - Non si vede, ma si sente. (75' MERINO 5.5 - Finale difficile, non riesce a spiccare.)

BUSQUETS 6.5 - Sempre pressato, va un po’ in difficoltà quando riceve davanti alla difesa nel primo tempo. Poi controlla a velocità di crociera.

GAVI 7 - Personalità disarmante se rapportata all’età. Un esordio da sogno. (84' SERGI ROBERTO S.V.)

OYARZABAL 7.5 - Due assist al bacio per Ferran Torres passando con nonchalance da una fascia all’altra. Sfiora persino la gloria personale.

SARABIA 6.5 - I suoi tagli sono una spina nel fianco della difesa azzurra. (75' BRYAN GIL 6 - In campo aperto è un pericolo.)

FERRAN TORRES 8 - Tocco morbido sul goal dell’1-0, colpo di testa da attaccante vero per il raddoppio. ‘Falso nove’ a chi? Esce solo per infortunio. (49' PINO 6.5 - Anche lui come Gavi all'esordio improvviso. Personalità da vendere, a volte pure troppa, ma prova sempre la giocata.)