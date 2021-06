L'Italia ancora senza Chiellini: verso il forfait contro l'Austria

Giorgio Chiellini non dovrebbe scendere in campo contro l’Austria. Per lui probabile recupero per l’eventuale sfida dei quarti di Euro 2020.

Chiusa la fase a gironi con un percorso netto scandito dalle vittorie contro Turchia, Svizzera e Galles, per l’Italia è già arrivato il momento di concentrarsi sugli ottavi di finale di Euro 2020.



Dalla serata di lunedì, gli Azzurri conoscono il nome del prossimo avversario da superare, ovvero l’Austria, e quindi la marca di avvicinamento alla sfida che si disputerà sabato sera a Londra nella cornice di Wembley è di fatto già partita. Italia si presenterà all’appuntamento nelle migliori condizioni fisiche possibili, visto che tra l’altro il commissario tecnico Roberto Mancini si è affidato ad un ampio turnover nell’ultima uscita contro il Galles, ma con ogni probabilità dovrà rinunciare all’apporto di Giorgio Chiellini.



Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’ infatti, molto difficilmente il capitano Azzurro riuscirà a prendere il suo posto nel cuore della difesa al fianco di Bonucci.



Chiellini ha riportato un problema muscolare nel corso della sfida contro la Svizzera e sebbene sia riuscito a fermarsi subito dopo i primi fastidi avvertiti ai flessori della coscia sinistra, non dovrebbe riuscire a completare il pieno recupero prima del fine settimana.



Il capitano tornerà a correre oggi prima di rientrare in gruppo e la sensazione è quella che sarà realmente pronto solo per l’eventuale sfida valida per i quarti di finale.



Mancini quindi contro l’Austria dovrebbe affidare ad uno tra Acerbi e Bastoni una maglia da titolare.



