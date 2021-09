Italia ai Mondiali 2022? Cosa serve per qualificarsi al Mondiale di Qatar

Dopo aver vinto gli Europei, la Nazionale azzurra si prepara a strappare il pass per la massima competizione internazionale: le combinazioni.

Dopo una lunga serie di risultati positivi nelle qualificazioni ai Mondiali e nella Nations League, la Nazionale azzurra di Roberto Mancini ha anche conquistato a sorpresa Euro 2020, con la finale conquistata contro l'Inghilterra nell'estate 2021. Prossimo passo, Qatar 2022.

Prima del torneo continentale vinto a Wembley, l'Italia si era imposta nel proprio girone di qualificazione ai Mondiali 2022, prendendosi nettamente la vetta del girone C e puntando ad ottenere il pass definitivo per il Mondiale qatariota il prima possibile, magari già nelle gare di settembre 2021.

L'ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI SE...

L'Italia ha due modi per arrivare ai Mondiali 2022: vincere il girone C o arrivare seconda e poi superare i playoff contro le altre compagini seconde provenienti dagli altri gruppi europei. La squadra su cui mettere gli occhi è la Svizzera seconda, mentre Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania seguono senza grandi speranze di qualificazione. Sarà fondamentale la distanza tra Italia e seconda o Italia e terza per determinare quando sarà certa il passaggio aritmetico ai Mondiali o per lo meno ai playoff.

Le combinazioni per l'ufficiale qualificazioni potranno essere fatte sicuramente dopo la gara contro la Svizzera, in caso di successo degli azzurri.

QUANDO L'ITALIA SI PUÓ QUALIFICARE AI MONDIALI

La Nazionale azzurra può strappare il pass per Qatar 2022 già a settembre 2021? Sì, ma dovrà vincere le gare contro Bulgaria e Svizzera previste il 2 e il 5. Da qui, l'8 del mese, in casa contro la Lituania, potrebbe festeggiare la qualificazione ai Mondiali a seconda dei risultati delle altre contendenti.

CALENDARIO ITALIA VERSO QATAR 2022

DATA ORA CITTA' COMPETIZIONE PARTITA TV 2/9 20.45 Firenze Qualificazioni Mondiali Italia-Bulgaria Rai 5/9 20.45 Basilea Qualificazioni Mondiali Svizzera-Italia Rai 8/9 20.45 Reggio Emilia Qualificazioni Mondiali Italia-Lituania Rai 12/11 20.45 - Qualificazioni Mondiali Italia-Svizzera Rai 15/11 20.45 - Qualificazioni Mondiali Irlanda del Nord-Italia Rai

CLASSIFICA DEL GIRONE AZZURRO