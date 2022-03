Italia-Macedonia del Nord, cosa succede in caso di parità al 90'?

Vittoriosa in quel di Wembley, l'Italia ha vissuto un luglio 2021 da ricordare grazie al successo degli Europei. Una vittoria quasi messa da parte subito dopo, vista la mancata qualificazione diretta ai Mondiali, causa pareggi continui e cavalcata Svizzera che ha portato il team elvetico alla fase a gironi in Qatar.

Ora l'Italia è impegnata contro la Macedonia del Nord, nella semifinale dei playoff, il penultimo atto prima di poter andare in Qatar. Due gare ulteriori utili ad una qualificazione a cui puntano, oltre al team di Skopje, anche Portogallo e Turchia. Solo una di loro potrà giocare i primi Mondiali autunnali della storia.

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD PARI AL 90': CHI PASSA?

Essendo una gara unica, senza andata e ritorno, deve esserci un vincitore. Nessun replay, nessua qualificazione in virtù dei punti ottenuti nella fase a gironi delle qualificazioni: se Italia e Macedonia del Nord dovessero pareggiare durante i 90 minuti regolamentari, si giocheranno i supplementari e dunque i rigori.

Ovviamente anche nella finale che coinvolgerà una Nazionale tra Italia e Macedonia del Nord e una tra Portogallo e Turchia, serviranno supplementari e nel caso anche i rigori davanti ad un pareggio nei tempi regolamentari. Nell'eventualità dei supplementari, i due commissari tecnici potranno effettuare una sesta sostituzione, una in più rispetto alle cinque previste dal 2020.

ITALIA-SVEZIA 2017: DOPPIA SFIDA

Come noto la Nazionale azzurra è rimasta fuori dai Mondiali, nella passata edizione vinta dalla Francia in terra russa, proprio causa playoff. Allora, però, la Svezia riuscì a passare grazie ad un doppio match di andata-ritorno, abolito per le qualificazioni 2022.

Allora l'Italia di Ventura venne eliminata dopo aver perso per 1-0 in Svezia firmato Johansson, per poi non andare oltre lo 0-0 in casa. Anche allora si decise tutto nel giro di pochi giorni (10 e 13 novembre). Stavolta un primo match il 24 marzo, dunque un secondo, il 29. Quello che sperano i tifosi italiani.