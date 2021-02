Ipotesi Barcellona: via dal Camp Nou per due anni e mezzo

Per evitare di costruire il nuovo impianto a fasi alterne, il Barcellona giocherebbe in maniera continua a Montjuic.

Se avete sempre sognato di vedere un match al Camp Nou, o se siete abitudinari dell'impianto catalano, il coronavirus ha sicuramente tarpato la vostra routine o i vostri progetti. E con l'eventuale ritorno di Lapota come presidente del Barcellona, anche dopo le restrizioni anti-covid avrete una brutta sorpresa.

Laporta, intervistato dai media spagnoli riguardo ai progetti per l'impianto di casa del Barcellona, ha infatti evidenziato come sul tavolo ci sia l'ipotesi di andare a giocare per due anni e mezzo allo Stadio Olimpico della città catalana, ovvero quello di Montjuic.

Il candidato alla presidenza blaugrana ex ed patron del Barcellona, non usa giri di parole:

"La costruzione del nuovo Cam Nou è il progetto più importante ed emblematico del club nei prossimi cento anni e dobbiamo farlo molto bene. La grande attesa è per sapere se potremmo giocare al Camp Nou durante gli anni di costruzione o dovremo andare in un altro stadio. Dobbiamo ancora decidere se andare due anni e mezzo a giocare fuori dal Camp Nou o farlo per fasi. Vorremmo che l'Espai Barça coincidesse con il 125 ° anniversario nel 2024, anche se sarebbe forzare la macchina".

Il Barcellona è in grandi difficoltà economiche, ma l'arrivo del nuovo stadio aiuterebbe a tappare il debito. La vecchia casa dell'Espanyol, a Montjuic, è la soluzione per completare il Camp Nou il prima possibile:

"Potrebbe essere, se lasciamo il Camp Nou. Ci apre una grande incertezza farlo in più fasi, perché andremmo piano, in sei anni. Gli esperti ci assicurano che possono volerci anche sette anni o più".

Laporta ha citato il Real Madrid come esempio:

"Alcuni avversari sono già molto avanti nel rinnovamento dei loro stadi. Abbiamo commesso l'errore di rifiutare il progetto presentato nel 2010. Dobbiamo accettarlo, ma è una necessità di prim'ordine"

Il budget iniziale dei lavori è stato superato: