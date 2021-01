Inzaghi chiude il caso Caicedo: "Non c'è nessun problema"

Simone Inzaghi smentisce presunti dissapori con Caicedo: "E' uno tra quelli con cui ho il rapporto migliore". E sul rinnovo: "Troveremo un accordo".

Tra Simone Inzaghi e Felipe Caicedo, nessuna rottura. Lo assicura il tecnico della , smentendo presunti dissidi legati a 'mal di pancia' dell'attaccante ecuadoregno.

Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col .

"Si è parlato tantissimo di Caicedo, è uno di quelli con cui ho rapporto migliore. Per me non c'è nessun problema, mi basta vederli negli occhi i giocatori, sono con me da tanti anni. Pochi giorni prima aveva fatto un'ottima partita con il , erano passati soli due giorni e mezzo, Muriqi secondo me poteva darci qualcosa in più a Milano. Domani vedrò tra lui, Muriqi e Immobile".

A proposito delle scelte di formazione per la sfida contro i liguri, l'allenatore biancoceleste ha fatto trapelare qualche indizio.

"Pereira si sta ambientando nel migliore dei modi, può sostituire Luis Alberto, domani anche Correa. Sta dando ottimi segnali, è un professionista importante, si allena bene anche se non lo facciamo spesso con continuità visti i tanti impegni ravvicinati. Per fortuna siamo riusciti a farlo con la sosta negli ultimi 4 giorni".

Parole dolci per Muriqi.

"Calciatori nuovi che vengono da un'altra cultura e nazione, la piazza deve avere pazienza, e lui deve sentire la fiducia di tutti. Mi aspetto di più ma sono contento di ciò che ci sta dando, sono convinto che col tempo ci darà i frutti sperati".

Capitolo mercato, in particolare sugli esterni.

"Con la società stiamo valutando, stiamo aspettando Lulic, secondo me per la fine del mese sarà con noi per darci una mano. Con il presidente e il ds stiamo valutando, se ne sta parlando quotidianamente".

Infine il rinnovo.