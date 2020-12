Grana Caicedo alla Lazio: vuole andare via, su di lui c'è la Fiorentina

La Lazio si ritrova a fare i conti con il desidero di Caicedo di trovare più spazio. Intanto per gli esterni si pensa a Lazovic del Verona.

Quello di Felipe Caicedo è stato un inizio di stagione importante. Spesso utilizzato da Simone Inzaghi come prima riserva in attacco, quando è stato chiamato in causa non solo raramente ha deluso le aspettative, ma spesso si è anche rivelato decisivo.

I suoi numeri parlano di quattro goal realizzati in 449’ di campionato, ai quali va aggiunta anche una rete segnata nei 133’ di impiego in . Caicedo quindi si è confermato elemento capace di farsi trovare prontissimo nei momenti che contano, ma c’è un problema: vorrebbe cambiare aria.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’ infatti, l’attaccante ecuadoriano recentemente ha avuto un confronto con Simone Inzaghi nel corso del quale ha ribadito di voler lasciare la per legarsi ad una squadra che possa garantirgli più minuti in campo.

Il tecnico biancoceleste è parso sorpreso dalla presa di posizione del giocatore, ma intanto sa di poter contare in attacco anche su Muriqi, un elemento che la Lazio ha pagato 20 milioni di euro e che prima o poi andrà lanciato.

I rapporti tra Caicedo e la Lazio sono da considerarsi al momento tesi e tra l’altro l’attaccante sa di avere non pochi estimatori. Tra le società che lo seguono con interesse c’è soprattutto la che ha individuato in lui l’attaccante dalla comprovata esperienza da mettere a disposizione di Prandelli.

Caicedo, dal canto suo, accetterebbe volentieri la destinazione ed anche l’ingaggio non rappresenterebbe un problema, il vero ostacolo semmai potrebbe essere rappresentato da Claudio Lotito che potrebbe anche non accontentarsi dei cinque milioni (cifra massima) che potrebbero essere messi sul tavolo per il suo cartellino.

La Lazio comunque si muoverà anche in entrata e, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, tra i suoi obiettivi potrebbe esserci Darko Lazovic.

L’esterno del conosce alla perfezione il campionato italiano e non avrebbe difficoltà ad ambientarsi a . Sarebbe quindi l’elemento già pronto da mettere a disposizione di Inzaghi per rafforzare gli esterni, visto che Lulic è fuori da tempo e Fares spesso è stato alle prese con problemi che ne stanno condizionando il rendimento.