L'Inter vuole Conte ma lui aspetta la Juventus: è la sua prima scelta

Le dichiarazioni rilasciate ieri a Walter Veltroni nella lunga intervista concessa per 'La Gazzetta dello Sport' sembrano abbastanza chiare: il sogno di Antonio Conte è quello di tornare alla .

L'ex CT, dopo aver rifiutato la , ha infatti mandato segnali di netta apertura ai bianconeri nonostante la traumatica rottura dell'estate 2014 quando risolse il contratto a ritiro già iniziato.

Tanto che Conte ha rivelato la promessa fatta ad Agnelli nel 2011, promessa che a suo dire deve ancora essere completata.

"Ricordo la promessa fatta: “Ci vorrà tempo, ma l’obiettivo è tornare sul tetto del mondo”. Non sono riuscito a completare la promessa. I matrimoni, per esserci, devono essere da ambedue le parti. Penso che la abbia iniziato un percorso e penso che siano molto contenti di Allegri che sicuramente ha continuato il lavoro, sta facendo molto bene. Un domani non si sa mai".