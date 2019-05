Conte dice no alla Roma: "Non ci sono le condizioni, devo sentire che si può vincere"

Antonio Conte chiaro a 'La Gazzetta dello Sport': "Alla Roma non ci sono le condizioni attualmente. Juventus felice con Allegri, un domani chissà".

Il futuro di Antonio Conte è l'argomento che continua a tener banco nei salotti del pallone: dove andrà l'ex ct della Nazionale dopo l'anno sabbatico preso in seguito all'intensa esperienza col , conclusasi in malo modo tra tribunali e sentenze?

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La nuova panchina del tecnico salentino è ancora materia oscura: tanti ammiccamenti e ipotesi ma nessuna certezza, tanto che nelle ultime settimane è partita una vera e propria caccia allo scoop per determinare quale sarà la società che avrà l'onore di tesserarlo.

Intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport', Conte ha ribadito la sua voglia di vincere e la necessità di sposare un progetto dalle solide basi, che lo convinca dal primo istante. Quello della , al momento, ha già un altro padrone.

"I matrimoni, per esserci, devono essere da ambedue le parti. Penso che la abbia iniziato un percorso e penso che siano molto contenti di Allegri che sicuramente ha continuato il lavoro, sta facendo molto bene. Un domani non si sa mai".

Per attrarre il classe 1969 sarà necessario proporre argomenti seri: discorso valido anche per e , altre candidate per l'eventuale sostituzione, rispettivamente, di Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso.

"Vale per qualsiasi squadra. Io devo avere la percezione di poter battere chiunque. Devo sentire che vincere è possibile. Altrimenti, senza problemi, posso continuare a stare fermo".

Niente per Conte: non sarà lui il successore di Claudio Ranieri sulla panchina dei giallorossi, in piena corsa per la divenuta un po' più lontana dopo il pari rocambolesco col .