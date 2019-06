L'Inter al Trofeo Naranja: ad agosto sfiderà il Valencia al Mestalla

Altro prestigioso impegno estivo per l’Inter. Il 10 agosto i nerazzurri dovrebbero affrontare il Valencia al Mestalla.

E’ un’estate densa di impegni quella che si appresta ad affrontare l’. La compagine nerazzurra infatti sarà chiamata ad sfidare, nel suo percorso di preparazione per la prossima stagione, diversi avversari importanti in gare di grande prestigio.

Come noto, i meneghini scenderanno in campo il prossimo 14 luglio per un’amichevole con il Lugano, prima di iniziare l’avventura nell’International Champions Cup che prevede le gare contro , e .

A queste sfida ne va aggiunta un’altra di grande prestigio: quella contro il . Secondo quanto riportato da AS infatti, nerazzurri e iberici si affronteranno il prossimo 10 agosto al Mestalla nel Trofeo Naranja.

La scelta è ricaduta in maniera non casuale sull’Inter visto che proprio i nerazzurri, insieme al Santos di Pelé, sono stati protagonisti della prima edizione del Trofeo, all’epoca in versione triangolare, nel 1959.

Il Trofeo Naranja si è giocato dal 1959 al 1963 (con eccezione del 1960) e dal 1970, se si esclude il 1971, si è giocato con cadenza annuale ogni estate. Tra le squadre italiane che vi hanno preso parte l’, la , il e l’.