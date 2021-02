Inter, si è spenta la Lu-La: Lautaro e Lukaku in riserva

Lautaro Martinez e Lukaku nelle ultime settimane faticano a inquadrare la porta come prima, ma all'Inter mancano vere alternative in attacco.

Sono stati per mesi gli assoluti trascinatori dell'Inter di Conte: 20 goal stagionali uno, 12 l'altro. Nelle ultime settimane però qualcosa sembra essersi rotto per Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, protagonisti negativi pure nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro la Juventus.

I numeri del 2021 d'altronde non mentono. Lukaku ha segnato 3 goal in 7 partite di campionato e tutti contro squadre di medio-bassa classifica (Crotone e Benevento). Meglio il belga ha fatto in Coppa Italia risolvendo nei supplementari la gara contro la Fiorentina e realizzando il rigore contro il Milan, gara però macchiata dalla tanto discussa lite con Zlatan Ibrahimovic.

Lautaro Martinez invece di goal in campionato ne ha fatti 4, ma tre tutti in una sola partita sempre contro il Crotone restando a secco in ben cinque delle 7 gare giocate. Un bottino a cui va aggiunto il goal del momentaneo vantaggio realizzato nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, risultato poi inutile ai fini della qualificazione.

A parziale giustificazione del calo di rendimento della Lu-La va ricordato come entrambi, di fatto, non abbiano vere alternative e siano stati utilizzati praticamente sempre da Conte senza avere mai l'occasione di tirare il fiato se non in rarissime occasioni. Sono infatti già 31 le presenze di Lautaro Martinez, contro le 28 di Lukaku. Il tutto quando c'è ancora da giocare quasi mezzo campionato.

I numeri di Sanchez, d'altronde, sono impietosi: 2 soli goal in 22 presenze, l'ultimo dei quali addirittura il 22 novembre. Pinamonti invece non è mai stato realmente considerato un'alternativa credibile da Conte.

Lo stesso Antonio Conte quindi sa bene come le fortune e le speranze tricolori della sua Inter passino dalle 'lune della Lu-La', ecco perché il tecnico al termine della gara di Torino ha difeso a spada tratta la coppia goal nerazzurra.