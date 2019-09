Inter-Slavia Praga, le formazioni ufficiali: Lukaku e Candreva dal 1'

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inter-Slavia Praga: Conte conferma il 3-5-2, in attacco tocca a Lukaku e Lautaro Martinez.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

SLAVIA PRAGA (4-3-3): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Husbauer Traore; Masopust, Olayinka, Stanciu.

E’ l’ la prima squadra italiana ad esordire in questa nuova edizione della . La compagine nerazzurra infatti si appresta a scendere in campo a San Siro per affrontare nel primo match del Gruppo F, lo stesso di e , lo Slavia Praga.

Antonio Conte si affida ad un 3-5-2 nel quale sono D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar a formare il terzetto difensivo davanti a Samir Handanovic.

Chiavi del centrocampo affidate a Brozovic, mente Gagliardini e Sensi completano la linea di mediana e Candreva e Asamoah si schierano sugli out di destra e sinistra. In attacco spazio alla coppia composta da Lukaku e Lautaro Martinez.

Trpisovsky risponde con un 4-3-3 nel quale sono Coufal, Kudela, Hovorka e Boril a completare il pacchetto di retroguardia davanti a Kolar.

Soucek, Husbauer e Traoré faranno da frangiflutti davanti alla difesa, mentre in avanti, Olayinka sarà il vertice centrale di un tridente completato da Masopust e Stanciu.