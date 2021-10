Inter-Sheriff, le pagelle: De Vrij super, bene Perisic e Vidal

Le pagelle di Inter-Sheriff: De Vrij segna e non sbaglia niente, convincono Perisic e Vidal, Dzeko non perdona. Nello Sheriff Celeadnic da applausi.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6 - Si fa trovare pronto sulle (poche) conclusioni dello Sheriff, sul goal può poco o nulla.

SKRINIAR 6 - Fa valere il suo strapotere fisico, ma non in maniera travolgente come altre volte.

DE VRIJ 7.5 - Partita sontuosa dell'olandese che, seppur lasciato spesso a dover confrontarsi nell'uno contro uno, non si fa mai superare. Non pago, trova acnhe il goal del 3-1 con una giocata da centravanti.

DIMARCO 6.5 - E' uno dei miglori nel primo tempo: da terzo di difesa contribuisce spesso alla manovra della squadra. Ammonito (in occasione della punizione che porta al goal dello Sheriff), viene sostituito. (54' BASTONI 6 - Si piazza al posto di Dimarco e, seppur pensando più a difendere rispetto al compagno, non fa mancare il suo apporto in avanti).

DUMFRIES 6.5 - Fallisce un paio di occasioni buone per siglare il suo primo goal in Champions League, ma la sua prestazione è sicuramente positiva.

BARELLA 6.5 - Classica prestazione tutta cuore e polmoni: pur senza strafare, domina in mezzo al campo.

BROZOVIC 6 - Ordinaria amministrazione per il croato, chiamato come al solito a dirigere il traffico e a smistare il pallone. (85' SENSI S.V.)

VIDAL 7 - Assist, goal e tanti chilometri: prestazione più che positiva quella del cileno. (75' GAGLIARDINI 6 - Entra in campo nel finale e dà il suo contributo).

PERISIC 7 - E' in ottima forma e lo dimostra ancora una volta: l'Inter lo sollecita spesso e lui non fa mai mancare accelerazioni, dribbling e giocate pericolose. (85' KOLAROV S.V.).

DZEKO 7 - Dopo il passaggio a vuoto contro la Lazio, gioca un'altra gara eccellente: il goal è di pregevole fattura, ma tantissime sono anche le sponde per i compagni. Sempre più faro di questa Inter. (75' SANCHEZ 6 - Qualche minuto per provare a ritrovare il ritmo partita).

MARTINEZ 6.5 - Generoso come al solito, va vicino al goal senza però trovarlo. La sua prestazione è comunque più che positiva.

SHERIFF: Celeadnic 7; Fernando Costanza 5.5, Arboleda 5.5, Dulanto 5.5, Cristiano 6; Addo 6 (75' Nikolov) Castañeda 5.5 (46' Radeljic 5.5), Thill 6.5; Kolovos 5 (84' Cojocaru s.v.), Bruno Felipe 6; Traorè 5.5 (90' Cojocari s.v.)