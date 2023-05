Inter-Milan riscrive la storia: incasso record da oltre 12,5 milioni di euro

Il derby di ritorno ha registrato un'affluenza di 75.567 spettatori e un incasso super: il più alto nella storia di San Siro e del calcio italiano.

Inter-Milan è stato un successo. Magari non per la squadra di Stefano Pioli, eliminata a un passo dalla finale di Champions League e costretta a incassare la qualificazione dei rivali cittadini, ma dal punto di vista dell'organizzazione e del risultato finale sì.

Un dato, in particolare, colpisce l'occhio: quello della straordinaria affluenza di pubblico, e del conseguente incasso al botteghino, per le due semifinali e specialmente per quella di ritorno, che ha visto l'Inter trionfare per 1-0 grazie a una rete di Lautaro Martinez dopo il successo per 2-0 dell'andata.

La partita tra Inter e Milan, andata in scena martedì 16 maggio, ha infatti fatto registrare un incasso da record storico. Per San Siro, per il club nerazzurro, ma spingendosi ancora più in là, anche per l'intero calcio italiano: più di 12 milioni di euro lordi, per la precisione 12.547.765 euro. Mai il nostro movimento aveva visto numeri del genere al botteghino.

Anche il pubblico totale, naturalmente, è stato da grandissimo evento: ad assistere al vivo a San Siro al ritorno tra Inter e Milan c'erano 75.567 spettatori, in larga maggioranza sostenitori dell'Inter, formalmente padrona di casa.

Numeri che, come detto, sottolineano il successo di una doppia serata da ricordare. Per l'Inter, che dopo 13 anni si ritrova di nuovo in finale di Champions League. Magari non per il Milan, praticamente mai in partita nei 180 minuti. E di sicuro anche per il pallone italiano.