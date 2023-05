Speaker's Corner - Riscattato il 2005: Inter-Milan è stata una festa collettiva

Milano si è gustata lo spettacolo nel migliore dei modi anche fuori dal campo. Cancellando dopo 18 anni l'immagine del petardo a Dida.

La scommessa è stata fatta prima del derby d'andata: chi perde, va a festeggiare con i tifosi avversari. E così, al fischio finale del match di ritorno, con la sciarpa rossonera bella in vista, un deluso ma sorridente tifoso del Milan si ritrova in mezzo alla festa tutta nerazzurra. E il suo amico, ne è certo, avrebbe fatto lo stesso.

L'istantanea dell'Euroderby è questa qui. Un doppio derby vinto meritatamente dall'Inter, ma che ha reso orgoglioso tutto il calcio italiano. E non per lo spettacolo visto in campo - neanche poi così male, a volerla dire tutta - ma per la splendida immagine che il pubblico milanese ha dato di sé a tutto il Mondo.

L'ultima volta, purtroppo, non era finita bene. Il petardo a Dida e quella foto iconica - ma in senso tutt'altro che positivo - rappresentavano gli ultimi ricordi di un Inter-Milan d'Europa.

Stavolta, invece, sia all'andata che al ritorno, Milano si è gustata lo spettacolo nel migliore dei modi, trasformando la settimana del doppio derby in una festa collettiva.

Nessun settore "cuscinetto" per separare le tifoserie, nessun momento di tensione, tanti turisti accorsi a godersi lo spettacolo senza il timore di ritrovarsi in mezzo alla tifoseria "sbagliata". Perché di sbagliato non c'è stato nulla, come (quasi) sempre accade in occasione del derby di Milano. Ma stavolta è stato mostrato a tutto il Mondo, cancellando quanto accaduto nel 2005 e donando al nostro calcio un bel riscatto. Sia in campo che fuori.