L'Inter Miami come McDonald's: logo modificato per il Coronavirus

Due partite, altrettante sconfitte, poi lo stop. La neonata Miami ha fatto appena in tempo ad assaporare le atmosfere del soccer professionistico, dopo aver esordito in a inizio mese, prima della sospensione dei campionati. Ma, fuori dal campo, ha deciso di dare il proprio contributo alla lotta contro il Coronavirus.

Un contributo simbolico, una goccia in mezzo all'ocean. Ma, al contempo, anche il segnale forte e chiaro che pure il calcio vuole fare la propria parte. Anche cambiando - temporaneamente - il proprio logo, come ha deciso di fare il club di David Beckham.

We miss you and we want to see you 𝘀𝗼𝗼𝗻. For that to happen we all need to stay home, be smart and practice 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴.