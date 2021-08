Inter-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter sfida il Genoa nell'anticipo della 1ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INTER-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Genoa

Inter-Genoa Data: 21 agosto 2021

21 agosto 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Inter campione d'Italia, guidata da Simone Inzaghi, sfida in casa il Genoa di Davide Ballardini nella 1ª giornata della Serie A 2021/22. Nelle 54 partite disputate in casa nella storia del massimo campionato italiano, i nerazzurri conducono ampiamente sul piano statistico con 40 vittorie, 10 pareggi e 4 affermazioni esterne dei rossoblù.

Il Grifone non batte i nerazzurri fuoricasa dal lontano 27 marzo 1994, quando la squadra di Scoglio superò 3-1 quella di Marini, con goal iniziale di Schillaci per i milanesi e rimonta ligure con doppietta di Ruotolo e goal di Skuhravy. Da allora l'Inter ha ottenuto 12 vittorie e 3 pareggi fra le mura amiche.

I milanesi sono imbattuti da 17 partite quando hanno fatto l'esordio stagionale in campionato in casa (14 vittorie e 3 pareggi). L'ultimo k.o. risale al lontano 1987 (sconfitta per 0-2 contro il Pescara).

Il nuovo acquisto dell'Inter, Edin Dzeko, al suo esordio ufficiale con la maglia nerazzurra disputerà la sua 200ª gara in serie A. Il bosniaco ha nel Genoa l'avversario contro il quale ha partecipato in carriera alla realizzazione di più goal, ben 8 (3 reti e 5 assist).

Fra i rossoblù occhio invece ad Hernani: il brasiliano, arrivato dal Parma, ha partecipato a 2 goal nelle ultime due sfide con i nerazzurri in Serie A (un assist al Meazza e una rete al Tardini). In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-GENOA

Inter-Genoa si disputerà la sera di sabato 21 agosto nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 109ª in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 18.30.

L'anticipo Inter-Genoa sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili e, sempre tramite app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Inter-Genoa su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. In conduzione Diletta Leotta.

Gli abbonati DAZN che lo preferissero potranno vedere Inter-Genoa in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare la app, avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti in modalità on demand.

I lettori di Goal potranno seguire Inter-Genoa in diretta sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi della gara.

Simone Inzaghi dovrà fare i conti con l'assenza di Lautaro Martínez, squalificato e vittima di un risentimento allo psoas, e non saranno del match per problemi fisici anche Alexis Sánchez, Gagliardini e Brazão. Davanti a capitan Handanovic, in difesa linea a tre titolare con Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mediana Brozovic sarà il playmaker, con Barella e Çalhanoglu mezzali. Sulle due fasce agiranno il neoacquisto olandese Dumfries a destra e Perisic o Darmian a sinistra. In attacco tandem composto da Dzeko e Pinamonti, favorito su Satriano.

Ballardini, dal canto suo, avrà le assenze di Behrami e Bani, entrambi fermati dal Giudice sportivo. Nel 3-5-2 davanti probabile tandem composto da Destro e Pandev, ma è anche possibile che il grande ex macedone lasci spazio ad Ekuban. Ghiglione e Czyborra si candidano a presidiare le due fasce laterali, con Badelj in cabina di regia ed Hernani e Rovella mezzali. Fra i pali agirà il nuovo portiere Sirigu, mentre la difesa vedrà capitan Criscito affiancato da Vanheusden e Biraschi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Dzeko, Pinamonti.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Hernani, Badelj, Rovella, Czyborra; Destro, Pandev.