L'Inter Campione d'Italia ospita il Genoa di Ballardini al Meazza nella 1ª giornata di Serie A: Sensi alle spalle di Dzeko per i nerazzurri.

L'Inter di Simone Inzaghi fa il suo esordio ufficiale con il Tricolore sul petto nella Serie A 2021/2022 affrontando in casa al Meazza il Genoa di Davide Ballardini. Per il nuovo tecnico nerazzurro, che avrà il difficile compito di non far rimpiangere Antonio Conte, sarà importante iniziare con il piede giusto nonostante le dolorose partenze sul calciomercato di due pedine fondamentali nella conquista dello Scudetto come Hakimi e Dzeko.

L'allenatore piacentino dovrà peraltro far fronte ad alcune assenze importanti: mancheranno infatti in attacco Lautaro Martínez, che deve scontare un turno di squalifica e ha accusato un risentimento allo psoas, e Alexis Sánchez, che accusa un problema al muscolo plantare, e Gagliardini a centrocampo, vittima di una distrazione al legamento collaterale. Oltre a loro non ci sarà il terzo portiere Brazão, che si è rotto il legamento crociato nei giorni scorsi e vedrà il campo soltanto nel 2022.

Davanti a capitan Handanovic, la difesa a tre sarà quella tipo, con de Vrij al centro e Skriniar e Bastoni ai suoi lati. A centrocampo Brozovic sarà il playmaker, affiancato dalle due mezzali Barella e Sensi. Ballottaggio sull'out di destra, dove Darmian è al momento favorito sul nuovo acquisto olandese Dumfries, mentre a sinistra agirà Perisic. In attacco il turco Çalhanoglu supporterà sulla trequarti il centravanti Edin Dzeko.

La cabala è del resto dalla parte dei nerazzurri: l'ultimo colpo esterno del Grifone a Milano risale infatti al 27 marzo 1994, quando i ragazzi di Scoglio ottennero uno storico successo per 3-1 sull'Inter di Osvaldo Bagnoli. Ma i milanesi non possono abbassare la guardia, contro un avversario che venderà cara la pelle e provera a tornare da Milano con qualche punto in cascina.

Ballardini non ha inserito fra i convocati i nomi di Radovanovic, Ghiglione e Destro, i quali, secondo 'Sky Sport', potrebbero finire sul calciomercato nelle ultime settimane di operazioni. Il tecnico romagnolo non avrà a disposizione i difensori Bani e Behrami, entrambi squalificati. Davanti al nuovo portiere Sirigu, Vanheusden e Biraschi affiancheranno Criscito in difesa. Sulle due fasce ci saranno Sabelli a destra e Cambiaso a sinistra. La regia sarà affidata a Badelj, con Hernani e Sturaro mezzali ai suoi lati. Davanti toccherà al giovane Bianchi far coppia con l'esperto Pandev.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Bianchi, Pandev.