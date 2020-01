Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Conte col tridente, Eriksen in panchina

Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina: Conte schiera Sanchez dietro Lukaku e Lautaro. Iachini si affida a Vlahovic e Chiesa.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Young; Sanchez; Lukaku, Lautaro.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

I quarti di Coppa si chiudono a 'San Siro' dove l' affronta la . La vincente di questa sfida se la vedrà col in semifinale.

Conte concede un turno di riposo a De Vrij in difesa, al suo posto c'è Ranocchia con Godin e Bastoni. A centrocampo si rivede Vecino mentre Young va a sinistra con Candreva a destra.

La grande sorpresa però è in attacco dove Sanchez agirà alle spalle della coppia Lautaro-Lukaku. Solo panchina per l'ultimo arrivato Eriksen.

Nella Fiorentina non c'è l'ex rossonero Cutrone al quale viene preferito Vlahovic per fare coppia con Chiesa. A centrocampo Badelj insieme a Pulgar e Benassi. Ceccherini sostituisce lo squalificato Pezzella. Terracciano in porta.