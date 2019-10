Inter, Esposito torna di moda: l'infortunio di Sanchez può rilanciarlo

L'infortunio occorso a Sanchez obbligherà Conte a puntare con maggiore frequenza sul classe 2002 Sebastiano Esposito, gioiellino della Primavera.

Dura tegola sull' : durante l'amichevole tra e si è fatto male Alexis Sanchez che si è procurato la lussazione del tendine peroneo della caviglia sinistra con interessamento della retinacolo.

Il cileno dovrà rimanere a riposo per almeno cinque settimane, anche di più se i nerazzurri decidessero di sottoporlo a un'operazione chirurgica per risolvere definitivamente il guaio fisico.

Una brutta notizia che però rischia di rivelarsi manna dal cielo per Sebastiano Esposito, pronto a tornare nelle rotazioni offensive della prima squadra come accaduto nel corso dell'estate con le amichevoli che lo hanno visto protagonista.

Conte era stato costretto a puntare sul giovane talento di Castellammare di Stabia a causa della penuria estiva di attaccanti: allora non c'era ancora Romelu Lukaku a guidare il reparto avanzato e, praticamente ad ogni partita, Esposito è stato impiegato come punta nel 3-5-2 in coppia con uno tra Perisic e Longo.

Nonostante l'età ancora giovanissima, Esposito ha dimostrato che tra i grandi può starci benissimo: impresso nella mente dei tifosi è l'assist fantascientifico per il goal di Sensi al , o il rigore conquistato a e poi trasformato da Politano.

Lo stop di Sanchez lo aiuterà notevolmente ad inserirsi in un gruppo dalle mille ambizioni: i prossimi incontri potranno rappresentare l'occasione giusta per l'esordio stagionale in gare ufficiali, dopo essersi seduto in panchina a in e a San Siro contro la in campionato. Chiusa una porta, si apre un portone: quello dell'Inter si chiama Sebastiano Esposito.