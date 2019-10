Inter, infortunio Sanchez: fuori almeno cinque settimane

Alexis Sanchez resterà ai box per almeno 5 settimane, ma il ct Rueda spaventa l'Inter: "Se si opera lo perdiamo per due o tre mesi".

Non arrivano buone notizie in casa sul fronte Alexis Sanchez, reduce dall'infortunio subito nel corso dell'amichevole tra e . L'attaccante nerazzurro ha riportato un serio problema alla caviglia, che lo terrà ai box per almeno cinque settimane.

Nella migliore delle ipotesi l'ex dovrà restare lontano dai campi di gioco per più di un mese: in questo caso salterà le sfide di campionato contro , , , e , oltre alla doppia sfida di contro il . Possibile il rientro in gruppo in occasione della successiva sosta per le nazionali di novembre prima del match sul campo del .

In conferenza stampa il ct del Cile Reinaldo Rueda ha però parlato di una possibile operazione per l'attaccante: