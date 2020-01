Conferma Inter: distorsione alla caviglia per Brozovic

L'Inter ha reso nota la diagnosi dell'infortunio di Brozovic a Lecce: distorsione alla caviglia sinistra, 15-30 giorni di stop previsti.

La diagnosi legata all'infortunio di Marcelo Brozovic contro il , viene confermata dall'. Comunicato ufficiale del club nerazzurro sulle condizioni del croato, uscito anzitempo al 'Via del Mare'.

"Nella mattinata di oggi Marcelo Brozovic è stato sottoposto, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo un trauma subito al termine della gara contro il Lecce".

"Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno".

Per il regista di Conte previsto uno stop tra le due settimane e il mese, che dipenderà dai progressi di Brozovic durante il percorso di recupero.

L'obiettivo dell'Inter è quello di riavere a disposizione Brozovic in tempo utile per il derby col del 9 febbraio, intanto via al 'toto-opzioni' per sopperire alla sua assenza.