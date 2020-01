L'Inter perde il perno Brozovic: tutte le opzioni per sostituirlo

Marcelo Brozovic rischia fino a 40 giorni di stop e lascia l'Inter nei guai a centrocampo: ecco le opzioni che ha Conte per sostituirlo.

Il concetto di 'insostituibilità' nell' di Antonio Conte è perfettamente incarnato da Marcelo Brozovic, il perno, l'intoccabile nel suo ruolo nell'undici nerazzurro. Almeno fino a domenica scorsa, quando il croato ha lasciato lo stadio Via del Mare di con le stampelle, destando grande preoccupazione: per lui il rischio è di 40 giorni di stop, a causa di una pesante distorsione alla caviglia.

Senza il classe 1992, Conte perde il palleggiatore, il perno del centrocampo, l'uomo che detta i tempi e i ritmi alla squadra. Un vero e proprio uomo chiave, che in stagione ha giocato soltanto meno di Handanovic e Skriniar in quanto a minuti. Anche più di Lukaku, Lautaro, De Vrij. Soltanto una volta non è partito dall'inizio: contro il , a causa di una squalifica. In tutti gli altri casi, ha sempre giocato titolare. Ora Conte studia le ipotesi per sostituirlo.

BORJA VALERO, IL RICAMBIO NATURALE

L'opzione più logica è quella di puntare sul 35enne ex , che ha preso il posto di Brozovic anche nella sopracitata partita contro il Genoa. Ha giocato i suoi primi minuti in il 23 novembre e da lì ha sempre messo piede in campo, giocando anche da titolare per tre volte segnando un goal proprio contro la Fiorentina. Per caratteristiche, Borja Valero è il miglior sostituto possibile: sa palleggiare, ha tempi, vede il gioco e può giocare a pochi tocchi, accelerando e abbassando i ritmi. Gli mancherebbe di certo quella fisicità che ha invece il croato.

SENSI E GAGLIARDINI, RITORNO AL PASSATO

In alternativa a Borja Valero, Conte può fare affidamento su due giocatori che già in passato hanno giocato davanti alla difesa e sono stati abituati a gestire tanti palloni. Pur non avendo la visione e magari nemmeno i tempi dello spagnolo, Sensi e Gagliardini sono le ipotesi più affidabili, certamente più di Barella, date le caratteristiche totalmente diverse dell'ex . Conte li preferisce entrambi da mezzali, soprattutto l'ex , che però in passato ha già giocato davanti alla difesa, così come ha fatto l'ex .

SKRINIAR, LA SUGGESTIONE

Già prima di Inter-Genoa, con Borja Valero in dubbio, si erano paventate alcune ipotesi secondo cui il sostituto di Brozovic potesse essere a sorpresa Skriniar. Lo slovacco è un vero e proprio jolly: ha giocato in tutti i ruoli della difesa, compreso quello di terzino destro con Spalletti. In Nazionale, soprattutto in passato, l'ex si è imposto come mediano in un 4-2-3-1. Si tratterebbe sicuramente di un adattamento piuttosto forzato, ma non un'ipotesi da scartare a priori.

IL CAMBIO DI MODULO: 3-4-2-1 O 3-4-1-2

Se c'è invece un punto su cui Conte non si è mai piegato, è il possibile cambio di modulo: difficilmente si è allontanato dal suo 3-5-2, specialmente con Lautaro Martinez e Lukaku in campo. In qualche situazione però ha preferito passare al 3-4-2-1, con Sensi più avanzato vicino ad Alexis o Politano, dietro una sola punta. Senza un palleggiatore come Brozovic Conte potrebbe provare a 'dividere' i compiti in impostazione. Oppure, in alternativa, impostare un 3-4-1-2 con un trequartista, che potrebbe essere anche Eriksen, qualora la trattativa dovesse andare a buon fine. Soluzione piuttosto liquida e attuabile a partita in corso, anche se con equilibri chiaramente diversi rispetto a quelli quasi perfetti trovati con il 3-5-2.