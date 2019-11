E' sempre più l'Inter di Lautaro: come lui solo Crespo, Eto'o e Vieri

L’Inter si gode la coppia super composta da Martinez e Lukaku. In Champions, il gioiello argentino è andato in goal per quattro gare di fila.

Serviva una vittoria all’ per tenere vive le speranze di passaggio del turno in e la vittoria, preziosissima, è arrivata mercoledì sera sul campo dello Slavia Praga.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

I nerazzurri, imponendosi per 3-1, sono saliti a quota 7 nel Gruppo F raggiungendo quel al quale contenderanno gli ottavi di finale della massima competizione continentale fino al triplice fischio finale degli ultimi 90’ dell’ultima giornata della fase a gironi.

A trascinare la squadra di Antonio Conte sono stati ancora una volta Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. La coppia, assortita la scorsa estate quando si è deciso definitivamente di non puntare più su Mauro Icardi, si sta dimostrato non solo perfettamente assortita, ma anche a tratti devastante.

I numeri parlano chiaro: con le tre reti siglate a Praga (due del gioiello argentino ed uno dell’ariete belga) il numero di goal complessivi da inizio stagione è salito a 22. Martinez e Lukaku li hanno distribuiti in maniera diversa, visto che il Toro è stato è stato più costante (6 reti in campionato e 5 in Champions League), mentre l’ex United ha trovato proprio contro lo Slavia quel goal che in Europa gli mancava dallo scorso marzo (per lui sono 10 le reti in campionato ed 1 in Champions).

Se il belga, che la scorsa estate è diventato il giocatore più costoso della storia dell’Inter, si sta rivelando un investimento assolutamente centrato, Lautaro Martinez sta invece vivendo l’annata della definitiva consacrazione. Considerato da tempo uno dei migliori talenti espressi dal calcio argentino, dopo un anno vissuto all’ombra di Icardi, non solo sta dimostrando di meritarsi una maglia da titolare, ma si sta rivelando anche una delle colonne sulle quali la compagine di Conte si sta appoggiando.

4 - Prima di Lautaro #Martínez questa sera, solo tre giocatori dell’#Inter avevano segnato in quattro match consecutivi di Champions League: Samuel Eto’o nel 2010, Christian Vieri nel 2003 ed Hernán Crespo nel 2002. Graffiante.#SlaviaPragaInter #UCL pic.twitter.com/q9b6L0kAbs — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 27, 2019

Già eguagliato il suo record di reti in (quest’anno è a quota 6 dopo 13 turni, nello scorso torneo segnò lo stesso numero di goal in 27 presenze), in Champions sta mostrando una costanza di rendimento quasi difficilmente immaginabile.

C’è infatti una statistica che gli permette, a 22 anni, di eguagliare alcuni dei più grandi attaccanti della storia recente nerazzurra. Con la doppietta di mercoledì sera infatti, ha raggiunto Eto’o, Crespo e Vieri (a cavallo di due edizioni) nel ristrettissimo gruppo dei giocatori dell’Inter capaci di segnare per quattro partite consecutive in Champions League.