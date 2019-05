Inter, Conte si presenta in un video: "Perché proprio io?"

Antonio Conte si presenta ai tifosi dell'Inter: "Io e il club condividiamo la stessa ambizione, fame, coraggio e determinazione".

Il giorno atteso è finalmente arrivato: Antonio Conte è ufficialmente il nuovo tecnico dell' che blinda la panchina con una delle figure più carismatiche del panorama calcistico europeo, uno dei top dopo i trascorsi alla , all' e al .

Reduce da un anno sabbatico, l'allenatore salentino si è preso tutto il tempo necessario per ponderare una decisione determinante ai fini della sua carriera, che proseguirà in una società ambiziosa e in netta crescita sotto l'aspetto economico.

L'Inter ha presentato Conte con uno dei proverbiali video creati da 'Inter Media House': già virali quelli delle ufficialità di giocatori come Nainggolan (raffigurato nelle vesti di 'Ninja'), stavolta per l'ex Juventus si è scelto un profilo più basso.

Conte appare seduto in un'auto nel viaggio che lo porta direttamente dal presidente nerazzurro Steven Zhang, il quale aspetta con ansia di incontrarlo per dare il via a un rapporto proficuo e - all'Inter sperano - vincente.

"Finalmente. Si ricomincia. Di motivi ne ho tanti, anche troppi. E di sfide davanti a me, altrettante. Ma non vedo l'ora. Un club che non è da tutti. Con i suoi tifosi che si chiederanno... Perché proprio io? Perché condividiamo la stessa ambizione, il coraggio, la fame e la determinazione. Ora tocca a me. Ci sono, Inter".

Il tutto accompagnato dal tranquillizzante sottofondo musicale di 'Mind Fullness'. Di meditazione, Conte ne ha fatta tanta: la pace dei sensi giungerà soltanto nel modo che più gli compete, la vittoria.