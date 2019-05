Inter, Conte è il nuovo allenatore: c'è l'annuncio ufficiale

L'Inter ha ufficializzato Antonio Conte come nuovo allenatore: l'annuncio è arrivato tramite il sito e i canali social nella primissima mattinata.

L'annuncio è arrivato alle prime luci dell'alba, quando molti stavano ancora dormendo: Antonio Conte è il nuovo allenatore dell' .

Sono esattamente le 6 del mattino (un orario insolito per gli annunci) quando l'Inter comunica l'ingaggio di Conte tramite il proprio sito ufficiale e i canali social.

Non sono stati ancora specificati la durata del contratto e i dettagli economici, ma secondo 'La Gazzetta dello Sport' guadagnerà 11 milioni netti a stagione per 3 anni, diventando così l'alllenatore più pagato della .

In attesa di ufficializzare i termini del nuovo contratto, Conte ha già rilasciato le sue prime parole da allenatore dell'Inter.

"Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il Presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l'Inter per la Società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del Club e la voglia di riportare l'Inter dove merita".

Con lui alla firma del contratto c'era il presidente nerazzurro Steven Zhang, che ha presentato così l'arrivo di Conte in panchina.

"Sono sicuro che Antonio Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano. Sono certo che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo".

Si avvicina la prima uscita ufficiale da tecnico nerazzurro per Conte che, come rivelato da 'Sky Sport', in mattinata alle 8:37 è atterrato a Madrid in compagnia della dirigenza al gran completo: sabato sera assisterà alla finale di al 'Wanda Metropolitano'.