Inter, Conte lancia il nuovo allarme: "Problemi a centrocampo"

In conferenza stampa Conte ha sollevato il problema: "Ho saputo dell'indisponibilità di Sensi e Borja, avevamo solo due centrocampisti".

Al termine della vittoria dell' in Coppa contro la grazie alla rete di Barella, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha manifestato della preoccupazione per la situazione infortunati a centrocampo.

Il tecnico salentino ha parlato in conferenza stampa, affrontano il problema legato alle assenze sulla mediana nerazzurra: i problemi di Sensi e Borja Valero nei giorni scorsi non hanno certamente aiutato e Conte ha dovuto optare per l'esordio precoce di Christian Eriksen, perché per la gara di questa sera aveva a disposizione solamente due centrocampisti di ruolo.

"Eriksen si è allenato con noi solamente ieri, oggi l'ho catapultato in campo, una cosa che io non ho mai fatto perché i nuovi giocatori devono entrare dentro la nostra idea di calcio. Oggi, per tantissime cose, abbiamo improvvisato visto che abbiamo giocato con un sistema preparato ieri. Ho saputo dell'indispoibilità di Sensi e Borja al campo, avevamo solo due centrocampisti. Questa situazione con Eriksen trequartista potrà tornarci utile; lui è anche interno sinistro, può giocare nei due centrocampisti. E' uno intelligente, vede il gioco, ha senso della posizione. Detto questo, da domani capirà i movimenti".

Nonostante le assenze a centrocampo l'Inter è riuscita a raggiungere lo stesso le semifinali di . L'arrivo del talento danese potrebbe risolvere molti problemi all'allenatore nerazzurro, che adesso avrà a disposizione una gamma di scelte più ampia grazie al giocatore arrivato dal : Eriksen, infatti, può lavorare molto bene sia da trequartista dietro le due punte che da mezzala sinistra all'occorrenza. L'emergenza sulla mediana, però, permane in casa Inter.