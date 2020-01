Inter col Cagliari a caccia dei quarti: Alexis Sanchez è pronto

Dopo la delusione contro l'Atalanta, l'Inter torna in campo in coppa. L'avversaria uscirà dalla sfida tra la Fiorentina e i bergamaschi.

Dopo la mezza delusione contro l' , l' torna in campo in Coppa . Obiettivo quarti di finale per i nerazzurri, che a San Siro sfidano un reduce da 4 sconfitte consecutive in campionato.

Le attrazioni per il match di San Siro non mancano, a partire dal probabile ritorno in campo di Alexis Sanchez: l'attaccante cileno è pronto e dovrebbe partire dal 1' dopo tre mesi. A poche ore dalla sfida è in ballottaggio con il giovane Esposito, mentre appare certa la presenza di Lukaku.

Per quanto riguarda il Cagliari, Maran opererà un turnover abbastanza robusto dando spazio a coloro che fino a questo momento hanno giocato meno: da Walukiewicz a Ionita, passando per Cerri. Confermati invece Nainggolan e Simeone.

La vincente di Inter-Cagliari dovrà attendere qualche ora per sapere chi affronterà nei quarti di finale di : l'avversaria uscirà infatti dalla sfida tra e Atalanta, in programma domani pomeriggio alle ore 15.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, A. Sánchez. All. Conte

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Ionita, Oliva, Castro; Nainggolan; Cerri, Simeone. All. Maran