Inter-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali: Giocano Bastoni e Gagliardini

Nell'Inter confermato il duo d'attacco Lukaku-Lautaro Martinez, ancora fuori Eriksen. Havertz titolare nel Bayer, dal 1' anche i due Bender.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven; Demirbay, Baumgartlinger; Palacios, Havertz, Diaby; Volland

Unica italiana rimasta in , l' di Conte sfida in il : gara secca, che spalancherà le porte delle semifinali del torneo 2019/2020 per una di loro. La finalissima si avvicina, può succedere di tutto.

Nel 3-5-2 dell'Inter, Conte conferma Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, con Young e D'Ambrosio sugli esterni. In mezzo ci sono Barella e Brozovic, gioca Gagliardini come interno. In porta ci sarà Handanovic, difeso da Godin, De Vrij e Bastoni. Panchina per Eriksen e Candreva.

Il Bayer Leverkusen risponde con Volland come punta, supportato da Havertz, Palacios e Diaby come tridente. Baumgartlinger e Demirbay saranno gli interni titolari, mentre al centro della difesa ci sarà Tapsoba insieme a Bender. I porta Hradecky, esterni l'altro Bender e Sinkgraven. Fuori Bailery e Bellarabi.