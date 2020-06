Insigne, compleanno da urlo: in regalo una Lamborghini da 200.000 euro

La moglie dell'attaccante napoletano ha regalato una Huracan Evo nera fiammante per il 29esimo compleanno del capitano azzurro. Social scatenati.

Il ritorno in campo è oramai imminente, con i giocatori di che dopo essersi allenati in casa per via della quarantena possono invece prepararsi al ritorno del massimo campionato nell'impianto della propria società. Non vede l'ora di iniziare Lorenzo Insigne, che qualche giorno fa ha compiuto 29 anni.

Il capitano del , che spera di poter ottenere continuità dopo diverse polemiche riguardanti dichiarazioni e prestazioni sul campo di gioco, è tornato in prima pagina non per i goal e gli assist, ma bensì per il prezioso regalo della moglie, una Lamborghini da 200.000 euro.

Trattasi di Huracan Evo nera infiochettata che la consorte Jenny Darone ha regalato ad Insigne per il suo 29esimo compleanno. La foto apparsa sui social e pubblicata dal wedding planner Nicola Pezzella, amico del calciatore, ha tra l'altro scatenato la polemica su Twitter, a proposito della grossa spesa compiuta per Insigne.

Oltre le polemiche, il campo, visto che Insigne e il Napoli scenderanno in campo al San Paolo il prossimo 13 giugno per giocare la semifinale di ritorno di Coppa contro l' , così da cercare di agguantare la finalissima del 17 contro la vincente tra e .

Come il resto delle squadre di Serie A, anche il Napoli dovrà affrontare un calendario stretto per forza di cose: dopo il match contro l'Inter (1-0 all'andata in quel di San Siro per i partenopei), ci saranno anche e da affrontare nel mese di giugno.