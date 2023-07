Infortunio per Orsolini: il Bologna non lo convoca per il ritiro di Valles

Al centro di numerose voci di mercato, Riccardo Orsolini non è stato convocato per il ritiro di Valles. A fermarlo un infortunio.

Prenderà il via in queste ore il ritiro del Bologna. La compagine felsinea, che si è già radunata a Casteldebole l’11 luglio, inizierà la marcia di avvicinamento alla nuova stagiona a Rio Pusteria-Valles e, almeno alla prima fase dei lavori, non prenderà parte uno degli uomini più importanti in assoluto della rosa rossoblù: Riccardo Orsolini.

Il nome dell’esterno offensivo, che è reduce da un’annata da 11 goal in 32 partite di campionato, non figura infatti nella lista dei convocati stilata da Thiago Motta.

A spiegare i motivi dell’assenza di Orsolini è stato lo stesso Bologna attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Riccardo Orsolini, a causa di una tendinopatia dell’adduttore sinistro, lavorerà all’Isokinetic seguendo un programma personalizzato”.

Nella lista dei convocati per il ritiro di Valles non figura nemmeno Zirkzee (ancora in ferie, si aggregherà al resto del gruppo in un secondo momento) e nessuno dei giocatori rientrati dai vari prestiti.

Ovviamente l’assenza di Orsolini fa in un certo senso ‘rumore’ anche perché il giocatore è stato, nelle ultime settimane, al centro di diverse voci di mercato.

Il suo nome è stato accostato a quello di diversi club italiani tra i quali Fiorentina e soprattutto la Lazio.

Di seguito la lista completa dei giocatori convocati da Thiago Motta:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Amey, Beukema, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Pyyhtia, Rosetti, Schouten.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Ebone, Mazia, Raimondo.