Infortunio Nzola: quando torna e quante partite salta

Mbala Nzola ha rimediato una lesione al soleo della gamba destra lo scorso 21 gennaio: per l'attaccante angolano stop di circa un mese.

"Sogno la salvezza dello Spezia e il titolo di capocannoniere", diceva Mbala Nzola a settembre in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. Assolutamente raggiungibile il primo obiettivo, forse un po' troppo ambizioso il secondo. Anche alla luce dell'infortunio che ha messo fuori causa l'attaccante angolano lo scorso 21 gennaio.

Nzola ha giocato la gara di Coppa Italia persa dallo Spezia (5-2) sul campo dell'Atalanta. Poi, un paio di giorni dopo e alla vigilia della sfida interna di campionato contro la Roma, si è dovuto fermare a causa di un infortunio muscolare.

L'INFORTUNIO DI NZOLA

Nzola, come detto, ha rimediato un guaio fisico di natura muscolare. A spiegarne nel dettaglio l'entità è stato lo Spezia, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito:

“Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Mbala Nzola hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Il calciatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo del caso”.

QUANDO TORNA NZOLA

Lo Spezia non ha comunicato nel dettaglio i tempi di recupero di Nzola. Le previsioni indicavano uno stop di circa un mese, dunque previsto per la metà di febbraio circa.

Che il ritorno in campo di Nzola si stia avvicinando, in ogni caso, è testimoniato dal fatto che Nzola è tornato ad allenarsi in maniera differenziata nella giornata di mercoledì 1 febbraio, come comunicato dallo Spezia:

"In una seduta tecnico-tattica, cominciata con un'attivazione muscolare sul campo e proseguita con partitelle a tema ed esercizi in conduzione palla. Differenziato per Ekdal e Nzola, terapie per Zoet, Kovalenko, Bastoni, Zurkowski e Moutinho".

QUANTE PARTITE SALTA NZOLA

Nzola è già stato costretto a saltare le partite perse in sequenza contro Roma e Bologna, due sconfitte che hanno parzialmente risucchiato la formazione di Luca Gotti verso la zona retrocessione. L'angolano salterà quasi certamente anche le sfide delle prossime settimane contro Napoli ed Empoli.

Il rientro in campo di Nzola potrebbe così coincidere con la gara contro la Juventus del 19 febbraio o, nella peggiore delle ipotesi, con Udinese-Spezia del 26 febbraio.