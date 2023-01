Infortunio per Nzola: lesione al soleo della gamba destra, un mese di stop

Mbala Nzola ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà ai box fino alla seconda metà di febbraio: dopo Kiwior, altra perdita per Gotti.

Nel tranquillo contesto di una classifica che vede lo Spezia a +9 sulla zona retrocessione, i liguri perdono Mbala Nzola. Non solo per la gara di domenica contro la Roma: per un mesetto circa.

Il centravanti di Luca Gotti, tornato in grande stile in questa stagione dopo i problemi con Thiago Motta nel corso di quella passata, ha rimediato un infortunio muscolare. Ad annunciarlo ufficialmente è stato proprio lo Spezia, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

“Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Mbala Nzola hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Il calciatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo del caso”.

Lo Spezia non ha comunicato l'entità dei tempi di recupero che Nzola sarà costretto a osservare: l'ex attaccante del Trapani, in ogni caso, dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per un mese circa. Tradotto: il rientro dovrebbe avvenire solo nella seconda metà di febbraio.

Un bel problema per i liguri e per Gotti, che già contro la Roma sarà costretto a fare a meno del proprio uomo di punta: accanto a Gyasi, l'altro titolare certo per la sfida contro i giallorossi, dovrebbe agire Verde, con Daniel Maldini in seconda fila.

Oltre a Nzola, contro la Roma mancherà anche Jakub Kiwior. Ma per motivazioni diverse, come noto: il difensore polacco è stato ceduto nelle scorse ore all'Arsenal e, dunque, si prepara a lasciare la Serie A per iniziare una nuova avventura in Premier League.