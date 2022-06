Infortunio Kaio Jorge: quando torna e quante partite salta

Infortunatosi a febbraio in occasione di una partita con la Juventus U23, Kaio Jorge deve mettersi alla spalle la rottura del tendine rotuleo.

Approdato nell’estate del 2021 alla Juventus accompagnato da grandi credenziali, Kaio Jorge ha visto la sua prima annata in bianconero condizionata da non poca difficoltà a ritagliarsi il giusto spazio e da un gravissimo infortunio che ha posto fine alla sua stagione con larghissimo anticipo.

La prossima dovrà quindi essere l’annata nella quale completare il suo percorso di adattamento al calcio italiano, prima però l’attaccante brasiliano dovrà mettersi alle spalle lunghi mesi di stop e tornare nelle migliori condizioni possibili.

L'INFORTUNIO DI KAIO JORGE

L’ex gioiello del Santos si è infortunato nel corso di una partita disputata con la Juventus U23. Non avendo trovato spazio agli ordini di Massimiliano Allegri e non essendo stato incluso nella lista dei giocatori utilizzabili in Champions League, ad inizio 2022 è stato spostato nella seconda squadra bianconera, al fine di riuscire ad accumulare minuti ed esperienza.

Proprio alla sua seconda uscita però, una gara contro la Pro Patria giocata lo scorso 23 febbraio, ha riportato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro.

L’infortunio ha richiesto un intervento chirurgico al quale il giocatore si è sottoposto già il 24 febbraio.

QUANDO TORNA KAIO JORGE

Come riportato dalla Juventus nel comunicato con quale è stato reso noto il buon esito dell’intervento chirurgico, quello di Kaio Jorge è stato un infortunio che ha previsto uno stop di circa otto mesi.

L’attaccante brasiliano quindi salterà tutta la preparazione estiva, le gare di agosto e settembre, per tornare, se tutto andrà secondo i programmi, abile e arruolabile a metà ottobre.

QUANTE PARTITE SALTA KAIO JORGE

Kaio Jorge non sarà pronto per l’inizio della stagione 2022-2023 e, complice un calendario molto compresso a causa dei Mondiali che si disputeranno a dicembre, sarà costretto a saltare diverse partite.

Qualora dovesse riuscire effettivamente a rientrare a metà ottobre, potrebbe tecnicamente tornare a disposizione per l’undicesimo turno, saltando dunque le prime dieci giornate di Serie A.

Resterà poi da vedere se il mercato estivo gli riserverà un trasferimento in prestito o se resterà alla Juventus. In caso di permanenza in bianconero, non è escluso che possa ripartire dall’U23 e quindi ritrovare minuti e continuità lontano dai campi della massima serie.