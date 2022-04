Incredibile in Turchia: il Göztepe lascia segnare il Gaziantep al 96' e retrocede

Che giornata, quella di sabato. Il Bayern campione in Germania, il PSG che torna a trionfare in Francia tra i mugugni, il Betis di Joaquin che conquista la Coppa del Re. In Turchia nulla è ancora deciso, perché il Trabzonspor ha 11 punti di vantaggio sulla seconda a 4 turni dalla fine e la matematica non c'è ancora. Ma in zona retrocessione qualcosa di grosso è accaduto. Eccome.

Gaziantep-Göztepe, gara che a prima vista non aveva troppo da dire. Ma solo a prima vista. Perché gli ospiti erano in pienissima zona retrocessione e, in caso di mancata vittoria, avrebbero salutato la Süper Lig con quattro giornate d'anticipo. Ed in effetti è finita con un 1-1 che per la formazione del croato Stjepan Tomas (ve lo ricordate nella difesa del Vicenza una ventina d'anni fa?) ha avuto il sapore della sconfitta. O forse no. Dipende da come uno affronta l'annosa e spinosa questione fair play.

Ecco: guardando la sequenza delle reti già si rimane attoniti, perché il Göztepe è passato in vantaggio al 92' con Jahovic, sognando di prolungare per almeno una giornata la propria permanenza nella massima serie, ma al 96' si è fatto raggiungere da João Figueiredo, venendo dunque condannato matematicamente alla retrocessione. Ma lo sbigottimento è totale quando si scopre che la squadra di Tomas ha regalato volontariamente il pareggio agli avversari, in un gesto di fair play estremo e insolito nel mondo del calcio.

👏👏👏👏👏👏👏👏 Alkışların en büyüğü size @Goztepe! — Gaziantep FK (@GaziantepFK) April 23, 2022

Il goal di Jahovic è infatti arrivato in seguito all'infortunio di un giocatore avversario e prima che il direttore di gara fischiasse la ripresa del gioco: Soner Aydogdu ha calciato da centrocampo, la palla ha colpito la traversa e il montenegrino ha messo dentro. I giocatori di casa hanno protestato con l'arbitro, che ha regolarmente assegnato la rete al Göztepe. Il gioco è rimasto paralizzato per qualche minuto. E gli ospiti, evidentemente presi da un senso di colpa, hanno optato per una decisione clamorosa: facciamoli pareggiare. Così è accaduto: Figueiredo ha fatto ripartire il gioco da centrocampo, si è involato indisturbato (o quasi) palla al piede verso la porta e ha tranquillamente scagliato in rete la palla dell'1-1. Accompagnato, dal punto di vista sonoro, anche dai buuu dei tifosi presenti allo stadio.

"Non ho preso io questa decisione - ha detto Tomas dopo la partita - Ho parlato con i nostri dirigenti e ho detto ai giocatori che potevano continuare a giocare. Ma loro hanno deciso diversamente".

Ma non è finita qui. Minuto 99: in uno dei finali più convulsi della storia del calcio turco, il Gaziantep si è pure guadagnato un calcio di rigore, ma lo ha... sbagliato volontariamente, calciandolo in maniera debole e scentrata a lato. I suoi tifosi, che a gran voce gli stavano chiedendo proprio di non segnare, lo hanno applaudito.

Alla fine della fiera, quel che ne scaturisce al termine di una gara folle è come detto la caduta matematica del Göztepe in seconda serie: sono 28 i punti in saccoccia dopo 34 giornate, 12 in meno rispetto al Giresunspor quintultimo e con entrambi gli scontri diretti sfavorevoli. Una delle retrocessioni più bizzarre di sempre.