Il Bayern Monaco vince il decimo campionato consecutivo: superata la Juventus

Il Bayern Monaco è Campione di Germania 2022. Come nel 2021. Nel 2020. E così via. Il successo contro il Borussia Dortmund porta l'ennesimo matematico titolo per la formazione bavarese, che con Nagelsmann ha infranto il record dei maggiori campionati europei consecutivi: dieci.

Nessuno tra Liga, Ligue 1, Bundesliga, Premier League e Serie A si era mai spinto in doppia cifra: c'è riuscito un Bayern Monaco che dopo essere arrivato secondo nella Bundesliga 2011/2012 ha sempre vinto il campionato, battendo 3-1 il Borussia Dortmund (l'ultima a conquistare il titolo, sotto Jurgen Klopp), oltre alle varie Lipsia, Eintracht, Schalke 04 e Wolfsburg, alternandosi alle sue spalle.

Il Bayern stacca così la Juventus, che aveva ottenuto nove Scudetti di fila prima di perdere il titolo nel 2020/2021 per mano dell'Inter. Non si tratta però di un record europeo generale, considerando gli undici titoli della Dinamo Zagabria 2006-2016, ma anche del Ludogorets, riuscito ad ottenere lo stesso numero di titoli qualche settimana fa.

Fuori dalla Champions League a sorpresa contro il Villarreal, in Bundesliga il Bayern Monaco non ha avuto problemi ad ottenere l'ennesimo titolo. Una questione ormai scontata, viste le difficoltà limitate ma comunque alla fine pesanti delle contendenti, sopratutto per un Dortmund che a dicembre ha ottenuto un solo successo in quattro incontri.

Lewandowski ha recitare lo stesso copione, da capocannoniere solitario oltre le trenta reti, Muller ha creato occasioni a più non posso guidando la classifica degli assist, Neuer ha chiuso la porta risultando per l'ennesima volta il portiere con meno reti incassate.

L'articolo prosegue qui sotto

La domanda ora è d'obbligo: il 2022/2023 sarà diverso? Difficile. Il Bayern partirà favorita anche nella prossima annata, visto e considerando un tecnico giovane come Nagelsmann e una potenza di fuoco ancora al top. Dortmund e Lipsia stanno crescendo, ma dovranno mantenere una costanza di risultati in ogni mese dell'anno, evitando di rimanere al palo per più di due gare.

La forza del Bayern, oltre la tecnica e l'esperienza, è del resto proprio il saper rimanere ferma solamente per un turno, ripartendo con i cannoni puntati subito dopo. Lewandowski sarà ancora in squadra? La questione è aperta e proprio la sua eventuale cessione potrebbe portare ad un punto interrogativo riaguardo la potenzialità offensiva. Gli eventuali sostituti però non mancherebbero, come in occasione dell'era pre-polacco.

Per cambiare la storia servirà che i pianeti si allineino, con diversi pezzi del puzzle al posto giusto. Altrimenti, tra un anno, il dominio del Bayern continuerà. Ancora e ancora.