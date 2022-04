Festa PSG: è Campione di Francia per la decima volta nella sua storia

Missione compiuta. Il PSG pareggia contro il Lens (in superiorità numerica per metà gara) ed è Campione di Francia per la decima volta nella sua storia.

Con 16 punti di vantaggio sul Marsiglia a quattro giornate dalla fine (cinque da giocare per l'OM), ai parigini bastava anche il pari davanti al proprio pubblico per blindare la questione titolo. Detto fatto, la matematica è arrivata con 1-1 risicato, bastato però a chiudere il campionatoo

A segnare il goal nel vantaggio contro il Lens, Leo Messi: appena il quarto goal in ventidue presenze di Ligue 1, ma utile a blindare la questione. Jean ha pareggiato negli ultimi minuti di gara, portando al suo team un punto essenziale per la corsa europea.

Dopo aver abdicato nella scorsa stagione, griffata dal successo a sorpresa del Lille, il PSG torna sul trono di Francia e aggancia il Saint-Etienne in vetta all'Albo d'oro della Ligue 1.

Fondato nel 1970, i primi due sigilli nazionali sono arrivati nel 1986 e nel 1994. Poi, dopo diversi anni a corrente alternata, l'avvento della proprietà qatariota e suggellata dalla presidenza di Nasser Al-Khelaifi ha letteralmente cambiato la storia recente del club capitolino.

Dal 2011 ad oggi sono arrivati otto titoli nel giro di dieci anni, con la striscia inframezzata soltanto dagli acuti di Monaco nel 2017 e, appunto, Lille nel 2021.

Oltre agli otto campionati, sotto la gestione made in Qatar il PSG ha infilato in bacheca anche 7 Supercoppe, 6 Coppe di Francia e 6 Coppe di Lega.

Il tutto per un computo totale di 42 trofei conquistati da quella che ormai, da oltre un decennio, è diventata la realtà di riferimento di tutto il movimento calcistico francese.

Se per giocatori come Verratti si tratta dell'ottavo campionato conquistato, un record assoluto nella storia del torneo, per altri è il primo vinto: basti pensare a Donnarumma, che dopo gli Europei in maglia Italia porta in bacheca anche un titolo nazionale come quello della Ligue 1. L'ex milanista vince dalla panchina, con Navas titolare nella sfida contro il Lens. Poco importa: il PSG è Campione di Francia.