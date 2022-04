Incidente automobilistico per Bruno Fernandes: illeso

Brutto incidente d'auto nella giornata di lunedì per Bruno Fernandes, giocatore del Manchester United. L'ex Novara è riuscito ad evitare gravi lesioni nonostante l'impatto della sua Porsche e potrebbe già allenarsi con i compagni dei Red Devils in vista del match contro il Liverpool.

Il team di Rangnick, infatti, sfiderà la formazione di Klopp per un fondamentale match di Premier League nella giornata di martedì, essenziale in chiave titolo per Mané e compagni e relativamente alla qualificazione in Champions League per la squadra di Cristiano Ronaldo.

Bruno Fernandes è da un biennio un punto cardine del Manchester United grazie a goal e assist forniti con grande quantità: nel 2021/2022 ha comunque rallentato, ma ha fatto registrare nove reti e dodici passaggi decisivi nelle varie competizioni.

Una volta rassicurato sulle condizioni di Bruno Fernandes, Rangnick potrebbe così schierarlo da titolare nella trasferta contro il Liverpool, per una sfida in cui mancheranno sicuramente Fred, Scott McTominay, Raphael Varane ed Edinson Cavani.