Immobile verso l’Arabia Saudita? Lotito: “Non è in vendita, è come un figlio”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha smentito le voci che vorrebbero Immobile verso l’addio: “Dovrebbero tentarmi con 50 milioni”.

Prima Milinkovic-Savic e poi Ciro Immobile. Se il centrocampista serbo ha già salutato la Lazio per ripartire dall’Al-Hilal, ultimamente hanno preso vigore le voci che vorrebbero anche il capitano biancoceleste pronto a cedere alle lusinghe dei club dell’Arabia Saudita.

Nei giorni scorsi si erano fatti largo rumors che volevano sulle sue tracce l’Al-Wahda e l’Al-Shabab (per entrambe le società si era parlato di offerte al giocatore da 35 milioni in due anni), mentre nelle ultime ore sono rimbalzate dall’Arabia Saudita informazioni che parlano di un accordo già trovato tra lo stesso Immobile ed una società (il cui nome non è stato reso noto) per un contratto da circa 15 milioni a stagione, con bonus di 5 milioni alla firma.

Si tratta ovviamente di cifre monstre ed inarrivabili per gli attuali parametri della Serie A, ma Claudio Lotito, parlando a ‘Il Messaggero’, ha fermamente smentito l’ipotesi che ci siano trattative in atto.

“Ciro non mi ha chiamato per dirmi nulla né dall'Arabia hanno chiamato la società per fare un'offerta, quindi stiamo parlando del nulla”.

Immobile è considerato incedibile dalla Lazio e solo offerte estremamente elevate per il suo cartellino potrebbero essere in qualche modo essere prese in considerazione.

“Dovrebbero tentarmi con almeno 50 milioni e non so nemmeno se accetterei per il nostro capitano, un figlio, uno di famiglia. Non è in vendita”.