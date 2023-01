Il club canadese si è mobilitato con la raccolta fondi per il 29enne giapponese: "Ero scioccato, è stato difficile accettarlo. Ora voglio combattere".

Un fulmine a ciel sereno. Nel momento di pausa della Major League Soccer, una notizia drammatica ha sconvolto l'intero movimento calcistico nordamericano.

L'ex centrocampista giapponese di Toronto e Los Angeles Galaxy, Tsubasa Endoh, sta lottando contro una leucemia acuta. A comunicarlo è stato lo stesso club canadese attraverso una nota apparsa sui social.

Il Toronto, squadra in cui milita Lorenzo Insigne e in cui ha militato fino allo scorso novembre Criscito, tornato ufficialmente al Genoa da qualche giorno, si è immediatamente mobilitata con una raccolta fondi per aiutare il 29enne a coprire le spese mediche.

Il presidente del club canadese, Manning, e alcuni calciatori della stessa squadra insieme a quelli di altri club hanno già fatto la loro donazione per aiutare Endoh.

"All'inizio ero sinceramente scioccato ed è stato davvero difficile accettare l'intera situazione. Sarà un viaggio infernale ed è sicuramente il momento più difficile della mia vita, ma sono determinato a combattere e tornare più forte che mai".

Endoh ha confermato la notizia attraverso un post pubblicato sui suoi canali social.

Arrivato a Toronto nel 2016 nel SuperDraft dall'Università di Maryland, Endoh ha giocato in Canada per sei stagioni, totalizzando 10 goal in 80 presenze tra tutte le competizioni. Dopo la fine del contratto, nel 2022, ha firmato un contratto di sei mesi con il Melbourne FC, in Australia, prima di tornare in MLS ad agosto scorso per vestire la maglia della formazione riserve dei LA Galaxy.

Poche settimane fa, il giapponese classe 1993 ha scoperto di avere la leucemia linfocitica acuta, ovvero una malattia che colpisce il sangue e il midollo osseo.

Dopo aver riscontrato alcuni sintomi, il calciatore si è sottoposto ad alcuni esami del sangue tra Los Angeles e il Giappone da cui è emersa la malattia.

Endoh ha subito iniziato un lungo ciclo di chemioterapia e nei prossimi mesi potrebbe ricevere un trapianto di midollo osseo.

La notizia ha sconvolto il Toronto, che si è subito mobilitato direttamente per aiutare il 29enne a sconfiggere la malattia.