Il Sole 24 Ore - Milan-Inter di Champions League in chiaro: Amazon mette all’asta i diritti del derby

Il derby tra Milan e Inter sarà in chiaro: arrivata l'ufficialità di Agcom. Asta di Amazon per la cessione dei diritti della gara di Champions League.

Le due partite della semifinale di Champions League tra Milan e Inter saranno trasmesse gratuitamente in chiaro. Ad annunciarlo è Agcom attraverso un comunicato ufficiale.

“Sulla base dell’articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato, con delibera n. 131/12/CONS (Delibera Lista eventi), una lista di eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La Delibera Lista eventi comprende, fra gli eventi di cui è assicurata la trasmissione in chiaro, anche la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane”.

“Tale evento, pertanto, ai sensi del vigente quadro normativo e regolamentare, non può essere trasmesso in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirlo gratuitamente senza costi supplementari”.

Già nei giorni scorsi, come rivela ‘Il Sole 24 Ore’, Amazon Prime Video ha portato avanti i dialoghi con tutte le emittenti interessate per la cessione dei diritti della trasmissione della gara d'andata, Milan-Inter, in co-esclusiva.

“Poiché i diritti di trasmissione della gara di andata sono detenuti in via esclusiva da Amazon Prime Video, la stessa è tenuta ad attivare la procedura che la Delibera Lista eventi prevede in tali casi, formulando una proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste al comma 1 e 4. Qualora nessun’emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l’emittente titolare dei diritti ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1”.

Secondo il quotidiano, l’emittente di proprietà di Jeff Bezos è in trattativa con Mediaset, Sky (TV8), Rai, La7 e Warner Bros Discovery (Nove), proponendo due soluzioni: la trasmissione della partita in sé, con 10 minuti sia prima che dopo la sfida, o una sorta di appalto del canale con commento e parte editoriale completamente delegati ad Amazon.

La deadline era fissata a mercoledì 26 aprile, ieri, alle ore 15:00, con i vari gruppi che hanno presentato una proposta: attesa tra oggi e domani la risposta di Amazon.

L’idea del gruppo di Bezos è di dare in subappalto la partita ma con la sua redazione, una soluzione che metterebbe in difficoltà Rai, Mediaset e Sky e favorirebbe La7 e Warner Bros Discovery. Un aspetto non secondario, anche se la questione economica resta in primo piano.

Secondo l’accordo, che sarebbe di circa 80 milioni per il triennio (cifra non ufficiale), ogni singola gara varrebbe circa 5-6 milioni di euro. Ma la sfida d’andata Milan-Inter ha certamente un valore più elevato e potrebbe essere venduta ad una cifra maggiore.